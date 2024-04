„Když jsme přišly do Česka, nemohly jsme najít školu, kam by mohly dcery chodit. Celý rok proto do žádné nechodily a částečně využívaly online výuku z Ukrajiny, tam ale už dávno nefungují žádné zkoušky,“ řekla MF DNES Mariana, která do Česka přišla s dcerami Anhelinou a Adrianou. Školu se jí nakonec najít podařilo.

Děti i po dvou letech války zůstávají bez výuky, na kterou mají nárok, neučí se český jazyk, nesocializují se. Jan Heinrich nezisková organizace META