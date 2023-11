Zástupci stínové vlády ANO míří na Hrad, s Pavlem proberou změny v důchodech

„Pan prezident nás pozval jako představitele stínové vlády. Jednání bude hlavně k chystaným vládním návrhům v oblasti důchodů, ale možná otevřeme i další hospodářská témata,“ uvedl Havlíček.

Kromě něj se jednání zúčastní stínová ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a stínový ministr práce a sociálních věcí a poslanec Aleš Juchelka.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil minulý týden reformní změny penzí. Důchodový věk v Česku by se měl podle vládního návrhu postupně dál zvyšovat nad 65 let podle doby dožití. Stanovit se má minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy.

Výpočet nových důchodů by se měl postupně snížit. Za dobu péče o děti a blízké by se měl při stanovení penze započítávat fiktivní příjem ve výši průměrné mzdy. Opatření má postupně nahradit v nových důchodech výchovné, které by zůstalo jen na třetí a další dítě.

Výdaje na důchody prudce rostou. V příštím roce by měly tvořit téměř třetinu všech výdajů státu. Na penzích by se mělo vyplatit přes 700 miliard korun, vybere se na ně ale asi kolem 660 miliard korun. Letos za první tři čtvrtletí deficit přesáhl 58 miliard korun. Podle ekonomů a expertů je beze změn systém neudržitelný.