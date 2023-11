Chystáme seznam náročných profesí, řekl k důchodové reformě ministr Jurečka

Důchodový věk v Česku by se měl postupně dál zvyšovat nad 65 let podle doby dožití. Stanovit se má minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy.

„Stojíme před zásadním rozhodnutím, které se tady 30 let odkládalo a je třeba opravdu jednat rychle, abychom zajistili kvalitní život i dalším generacím,“ řekl při nedávné návštěvě prezidenta Pavla ministr.

Ten i nedávno uvedl, že se rodí méně dětí, což se podílí na poměru pracujících. Lidé se také dožívají vyššího věku. „To je nediskutovatelný parametr. Toto se nám pro další tři dekády nepodaří změnit,“ řekl Jurečka.

„Poprvé stanovujeme jasný mechanismus, který princip zvyšování věku důchodu ukotví v zákoně,“ hájil v Partii reformu Jurečka. „Pouze 8 zemí v EU má věk dožití načasován na to, kdy lidé budou odcházet do důchodu. Jsme průmyslovou zemí, nelze nás porovnávat se zbytkem EU. Nedovedu si představit odchod do důchodu v pozdějším věku u těžce pracujících,“ reagoval Juchelka.

Zohlednění doby dožití

Doba dožití se podle opozice musí brát v potaz podle zdraví národa. A tomu uzpůsobit důchod. „Seznam náročných profesí budeme mít hotový na konci tohoto roku. Budeme identifikovat rizika. Vyrovnáme to i vyšším odvodem zaměstnavatele,“ reagoval ministr. Podle něj půjde o fyzicky nejnáročnější profese, kde je extrémní horko a tak podobně.

Podle Juchelky to je komplikace i pro dnešní padesátníky, kteří plánují předčasný odchod do důchodu, například s ohledem na potřebu péče o své blízké.

Ten navrhuje i zavedení automatických vyrovnávacích mechanismů podle vyspělých zemí, kde je více zohledněna průměrná mzda, ale i HDP.

„Důchodová reforma má deset parametrů. Děláme ji za deset minut dvanáct v nevyhnutelné situaci. Přes to vše bude náš systém v záporných číslech sedmdesáti miliard, řekl ministr. Ten reagoval na dotaz moderátorky, jestli je skutečně potřeba zvyšovat odchod do důchodu. „Nikomu důchody nesnižujeme, jen komunistickým aparátčíkům. Zvyšujeme důchody u rodičů, maminek. Úpravy jsou potřeba,“ řekl.

Opozice kritiku odmítá

Podle opozice jsou některé body úprav logické, ale rázně odmítají zvyšování věku odchodu do důchodu. Juchelka navíc odmítl kritiku předchozí vlády, která prý nic nečinila. „Třicet let tu byly vlády, ne jen my,“ řekl.

Princip úpravy je podle ministra velmi solidární. Základní výměra bude zvýšena na dvacet procent průměrné mzdy, oproti současným deseti procentům. Jurečka připustil, že s opozicí bude jednat. „Smutné je, že lepší návrhy má opoziční SPD,“ uvedl. Podle Juchelky koalice pozdě informuje o krocích a jednáních, například den předem a s velkým zahlcením dat, které nelze tak rychle zpracovat.

Ceny energií

Energetický regulační úřad chystá výrazné zvýšení cen oproti regulovaným cenám. „V případě domácností budou ceny příští rok prakticky shodné, až na pár výjimek, podle zastropování, přechodů od Bohemia energy a tak dále. Někde i poklesne,“ uvedl ministr Jurečka. Ten dále dodal, že ERÚ zatím finální podmínky nesdělilo a podle něj jsou proto tyto debaty liché.

„Je v našem zájmu, ať domácnosti snižují spotřebu a zároveň musíme modernizovat elektrickou soustavu,“ dodal. „Budeme řešit i firmy. Nedopustíme, aby se zde stalo, aby byla naše firmy byly nekonkurenceschopné,“ řekl. Moderátorka ovšem upozornila, že vláda prohlásila, že nebude s Německem soutěžit, protože na to nemá peníze.

„Není pravda, že ceny nevzrostou. Panelákový byt je nyní plus 34 %. Kdo vytápí elektřinou na tom bude hůř. A nemluvě o firmách. To budou stovky milionů korun navíc,“ řekl Juchelka a reagoval tak na slova o nezvyšování cen energií. „Prosím tuto vládu, aby nelhala firmám, že se sníží silová složka. A nelžete ani občanům, mluvte pravdu a buďte fér,“ dodal.

Emisní povolenky cenu nesníží

Vláda podle ministra Jurečky nemůže hradit výkyvy z emisních povolenek. „Vláda se v roce 2019 rozhodla, že všechny peníze z povolenek dá do rozvoje. Nelze to udělat s ohledem na legislativu i v kontextu EU, reagoval ministr. Ten dále zkritizoval opozici, která podle něj zaspala a tato vláda musí chyby dohnat. To Juchelka odmítl a doporučil tvrdé vyjednávání s EU, které podle něj současná koalice nezvládá.

Okolní státy mají energii levnější, než Česko, uvedla moderátorka pořadu Tománková. „Když se podíváme na dnešní finální ceny, tak v drtivé většině jsme na hodnotách pro příští rok shodných s tímto rokem,“ reagoval na moderátorku ministr Jurečka, který odmítá, že by Česko neřešilo ceny energie pro domácnosti a firmy.

Jednu miliardu korun dává stát na podporu domácnostem v podobě příspěvku na bydlení, ale i energie. Tím pomáhá domácnostem s nižším příjmem, kde jsou náklady na bydlení vyšší než 30 %. O ty půjde nově požádat i elektronicky. Podle ministra Jurečky příspěvek využívá zhruba 270 tisíc žádostí. „Nelze odhadovat, kolik domácností bude v příštím roce příspěvek potřebovat. Ale je důležité říci, že domácnosti podporujeme, třeba i systémy na zateplení nová okna a tak podobně,“ řekl ministr k příspěvku.

„V červenci roku 2022 bylo 180 tisíc příspěvků na bydlení, zvedlo se to tedy o sto tisíc. To je alarmující. Nemáme odhady, kolik to bude v příštím roce, ale díky dalším aspektům, cenám komodit, DPH, konsolidačnímu balíčku a tak podobně to nebude málo,“ reagoval stínový ministr Juchelka. Ten dále sdělil, že byla zrušena řada příspěvků a mnoho jich současná vláda osekala.

Nahlížení do bankovních účtů

Podle nové úpravy se chystá i možnost nahlížení úřadů do bankovních účtů. To se bude týkat všech, kteří zažádají o sociální dávky a jinou podporu. To je podle úřadů nezákonné. „V případě dávek hmotné nouze je zájmem této země objektivně vidět, že ten klient opravdu nic nezatajuje a podporu potřebuje,“ řekl ministr Jurečka. S tím opozice souhlasí. „Už když ten klient přijde na přepážku, dokládá účty, říká, že nemá na školní pomůcky, tak tam to smysl má,“ řekl Juchelka. „Nepovažuji to prolomením bankovního tajemství,“ dodal.