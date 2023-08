Pavlovo váhání nad úpravami důchodů vysaje z rozpočtu miliardy navíc

Nepodepsání novely znamená, že zákon vejde v platnost až v říjnu. K účinnosti od 1. září, jak to vláda původně zamýšlela, by ji totiž musel Pavel podepsat nejpozději ve čtvrtek večer. Mluvčí prezidenta Markéta Řeháková už ve středu uvedla, že termín podpisu zatím nebyl stanoven.

Ze stanoviska ředitele odboru sociálního pojištění ministerstva práce Tomáše Machance i z vyjádření ekonoma Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI Filipa Pertolda vyplývá, že odklad platnosti novely nebude mít na lednové navýšení penzí vliv. Podle nových i dosavadních pravidel by důchodci měli dostat přidáno stejně.

Odsunutí novely podle nich přesto může proti původnímu záměru výdaje státního rozpočtu příští rok o miliardy zvednout, a to kvůli neomezení předčasných penzí. Dopad ministerstvo práce zatím neupřesnilo.

Ústavní právník Jan Kysela uvedl, že z právního hlediska nevidí na využití lhůty na podepsání problém. Rozhodnutí nepodepsat by ale podle něj mohlo mít ekonomické dopady. „Oddálí se doba, kdy ta úprava měla nabýt účinnosti. Tím pádem se například do té původní verze odchodu do předčasného důchodu vejde více lidí, než si vláda myslela,“ doplnil.

Pavel uvažuje i nad možností návrh zákona vetovat. „Pak by bylo na Sněmovně, aby se se zákonem vypořádala,“ uvedl ústavní právník Jan Kysela. Vrácený zákon by pak musela Sněmovně předložit předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), a to nejdříve deset dní od jeho doručení.

Na přehlasování prezidentského veta je potřeba nadpoloviční většina všech poslanců, tedy 101. Pokud by v takovém případě zákon prošel, prezident už jej nepodepisuje.

Novelu na čtvrteční schůzce s prezidentem řešil i premiér Petr Fiala (ODS). Před setkáním uvedl, že Pavlovi připomene argumenty, proč jsou změny důchodového systému podle vlády důležité a proč by měly platit od 1. září.

Podobně jako Pavel se v prosinci 2020 zachoval i jeho předchůdce Miloš Zeman, když vrátil nepodepsaný zákon o daňovém balíčku. Objevila se kritika, že Zemanova formulace byla sporná a mohla znamenat veto. Tehdejší prezident ale oponoval, že by veto v dopise výslovně vyjádřil.

„Vrácení zákona k dalším opatřením, jak jsem v dopise uvedl, znamená mnou nepodepsaný a nevetovaný zákon předložit k podpisu předsedovi vlády České republiky a následně k vyhlášení ve Sbírce zákonů České republiky,“ uvedl tehdy Zeman.

Úpravy mají přispět k udržitelnosti systému

Při pravidelných lednových valorizacích se penze nyní zvyšují o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by se měl brát v úvahu výhradně růst cen pro domácnosti důchodců. Započítávala by se třetina růstu reálných mezd, jako tomu bylo před rokem 2018.

Úpravy mají podle předkladatelů přispět k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému a ke snižování zadlužení státu. Mají také zabránit opakování situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku a celkově snížit motivaci k využívání tohoto druhu penze.