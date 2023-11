Politici ANO míří za prezidentem Pavlem kvůli návrhu penzijní reformy

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil minulý týden návrh reformy penzí. Důchodový věk v Česku by se měl postupně dál zvyšovat nad 65 let podle doby dožití.

Stanovit se má minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy. Výpočet nových důchodů by se měl postupně snížit. Za dobu péče o děti a blízké by se měl při stanovení penze započítávat fiktivní příjem ve výši průměrné mzdy. Opatření má postupně nahradit v nových důchodech výchovné, které by zůstalo jen na třetí a další dítě.

Výdaje na důchody prudce rostou. V příštím roce by měly tvořit téměř třetinu všech výdajů státu. Na penzích by se mělo vyplatit přes 700 miliard korun, vybere se na ně ale asi kolem 660 miliard korun.

Politici ANO na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem míří také těsně před jeho rozhodnutím, zda potvrdí vládní úsporný balíček, který schválily obě komory parlamentu a který má podle vlády v příštích dvou letech zlepšit hospodaření státu zhruba o 150 miliard korun.