Senát bude schvalovat konsolidační balíček. Některé výbory mu to nedoporučují

Konsolidační balíček Vláda si od balíčku, který mění na 65 zákonů, slibuje konsolidaci veřejných financí a snižování strukturálního schodku státního rozpočtu. V příštích dvou letech ho má zlepšit zhruba o 150 miliard korun. Část peněz i úspor má přinést balíček, zbytek představují škrty v pravomoci vlády.

Balíček zavádí pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 procent. V nižší sazbě budou hlavně potraviny včetně kohoutkové vody, do vyšší se přesunou některé služby nebo třeba točené pivo. Knihy budou osvobozeny od DPH. Sazba daně firem se má zvýšit z 19 na 21 procent. V příštích dvou letech vzroste spotřební daň z lihu o deset procent, v dalším roce o pět procent.

Balíček znovu zavádí odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 procenta z příjmů. Ruší některé daňové výjimky, například slevu na školkovné nebo na studenta. Omezuje slevu na manželku či manžela bez vlastních příjmů, a to tak, že bude muset pečovat o dítě do tří let věku.

Maximální výše státní podpory stavebního spoření se sníží z 2 000 na 1 000 korun. Cena roční dálniční známky se od příštího 1. března zvýší z 1 500 na 2 300 korun a od roku 2025 se bude zvyšovat podle inflace. Nově se zavede možnost jednodenní známky. Většina změn má vstoupit v účinnost od začátku příštího roku.