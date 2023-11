Senátní hospodářský výbor odmítl úsporný balíček, neshodl se ani na jeho úpravách

Stejného názoru je také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), a to na základě jednání senátorských frakcí lidovců a ODS s TOP 09, které mají v Senátu většinu.

„Mám z toho stejný dojem jako premiér,“ uvedl Výborný. Podle něj senátoři, kteří reprezentují vládní koalici, jsou si vědomi své odpovědnosti a sounáležitosti s touto koalicí.

Za schválení balíčku beze změn se v hospodářském výboru přimlouval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). I když by si podle svých slov uměl představit jiné změny, vládou prosazované úpravy označil za výsledek kompromisu mezi pěti vládními stranami.

Senátní výbor pro veřejnou správu dopoledne doporučil v balíčku upravit podíl samospráv na rozpočtovém určení daní a zachovat osvobození plynu určeného k použití v metalurgii od daně ze zemního plynu. Podobný návrh neprosadil senátor SLK Jiří Vosecký v hospodářském výboru. Neuspěl ani Lumír Aschenbrenner (ODS) s úpravami zaměstnaneckých benefitů.

Výbor se dohodl pouze na třech ze sedmi doporučení vládě, které navrhoval jeho předseda Miroslav Plevný (STAN). Senát by ji měl podle něj vyzvat, aby při přípravě dalších novel zvážila změny zdanění zaměstnanecký benefitů a revizi daňové úpravy příspěvku na stravování.

Ministerstva by měla také zvážit ochranu energeticky náročného průmyslu formou daňových úlev a případná opravná opatření pro lidi pracující na dohodu o provedení práce.

Vláda si od balíčku, který mění na 65 zákonů, slibuje konsolidaci veřejných financí a snižování strukturálního schodku státního rozpočtu. V příštích dvou letech ho má zlepšit zhruba o 150 miliard korun. Část peněz i úspor má přinést balíček, zbytek představují škrty v pravomoci vlády.

Balíček zavádí pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 procent. V nižší sazbě budou hlavně potraviny včetně kohoutkové vody, do vyšší se přesunou některé služby nebo třeba točené pivo. Knihy budou osvobozeny od DPH. Sazba daně firem se má zvýšit z 19 na 21 procent. V příštích dvou letech vzroste spotřební daň z lihu o deset procent, v dalším roce o pět procent.

Balíček znovu zavádí odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 procenta z příjmů. Ruší některé daňové výjimky, například slevu na školkovné nebo na studenta. Omezuje slevu na manželku či manžela bez vlastních příjmů, a to tak, že bude muset pečovat o dítě do tří let věku.

Maximální výše státní podpory stavebního spoření se sníží z 2 000 na 1 000 korun. Cena roční dálniční známky se od příštího 1. března zvýší z 1 500 na 2 300 korun a od roku 2025 se bude zvyšovat podle inflace. Nově se zavede možnost jednodenní známky. Většina změn má vstoupit v účinnost od začátku příštího roku.