Opozice chce vyvolat další mimořádnou schůzi k energiím do konce listopadu

Opozice začne během nadcházejícího týdne sbírat podpisy k vyvolání další mimořádné schůze Poslanecké sněmovny o cenách energií. Uskutečnit by se měla do konce listopadu. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekla předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Nevyloučila, že její hnutí bude schůze k energiím žádat opakovaně.