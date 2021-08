Konec prázdnin bude chladný a deštivý, srpnové teploty podprůměrné

Pouze sedm dnů z celého měsíce srpna mělo doposud kladnou odchylku od normálu. „Mezi nimi byl i včerejšek, neděle 22. srpna, jehož odchylka od normálu se bude pohybovat pravděpodobně kolem 0,9 stupňů Celsia, avšak pouze na Moravě a ve Slezsku se včera maxima pohybovala kolem letních 25 stupňů Celsia,“ uvedl meteorolog Pavel Borovička.

Do konce měsíce se budou maximální teploty pohybovat nejčastěji v rozmezí od 16 do 22 stupňů Celsia. Minima budou často pod 10 stupni Celsia. „Teploty by se tak do konce srpna měly pohybovat většinou 3 stupně Celsia pod normálem,“ dodal Borovička.

Průměrná teplota celého měsíce by pak měla skončit na hodnotě 16,3 stupně Celsia, což je 1,2 stupně pod normálem. Letošní srpen by tedy měl být teplotně podprůměrný.

Dnes bude oblačno až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky i bouřky. Zpočátku dne bude na severovýchodě a postupně naopak v Čechách zataženo, většinou s deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia, na jihovýchodě až na 23 stupňů Celsia. V 1 000 metrech na horách se budou teploty pohybovat kolem 14 stupňů Celsia.

V noci na úterý bude převážně zataženo, občas bude pršet. Na východě území se ale srážky objeví jen ojediněle. Nejnižší teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia.

V úterý přes den bude zataženo až oblačno, na většině území můžeme čekat občasný déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ubývat, na severozápadě ubude i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí 16 až 20 stupňů Celsia.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI Potenciál růstu hub v následujících dnech zůstává vysoký na východní a jižní Moravě, ve Slezsku a místy i v jižních Čechách a na Vysočině. Po víkendu nás čekají teploty kolem 20 °C, takže vyrazte do lesa a klidně i v místech, kde jsou hodnoty API30 nižší. https://t.co/YJxRIHbI3Q oblíbit odpovědět

Ve středu už můžeme podle ČHMÚ očekávat skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia.

Ve čtvrtek už opět předpovídají meteorologové převážně velkou oblačnost, občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 12 a 8 stupni Celsia, nejvyšší denní teploty mezi 16 a 20 stupni Celsia.

V pátek bude oblačno až zataženo, počasí bude opět doprovázet občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou k 10 až 6 stupňům Celsia, nejvyšší denní teploty vyšplhají k 15 až 19 stupňům Celsia.