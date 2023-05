Stovky lidí se v kostele loučily s Petruškou Šustrovou, dorazil i Schwarzenberg

Poslední sbohem dorazili dát například čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, novinář Jan Karas, bývalá ombudsmanka Anna Šabatová nebo exministr vnitra Jan Ruml.

„Petruška byla svérázná a netuctová osobnost. S jejími kroky byl ale vždy spojen zájem o to, co se děje okolo... Nebyla to pouhá zvědavost, byl to zájem, který přecházel v činy a jasné postoje,“ pronesl v úvodu pohřební mše biskup Václav Malý.

Komunistický režim si Šustrové začal všímat už roky před vznikem Charty 77. Tehdy jako studentka dějepisu a češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Šustrová v roce 1968 spoluzaložila Hnutí revoluční mládeže, které vyjadřovalo odpor vůči tehdejší politické situaci v Československu. Kvůli činnosti v hnutí pak strávila dva roky za mřížemi. Malého synka, který se jí narodil v roce 1967, mohla vídat jen při návštěvách ve vězení.

Perzekuce režimu jí znemožňovaly ucházet se o odborné zaměstnání, nejdříve pracovala na poště a jako uklízečka a od roku 1982 do Sametové revoluce nemohla sehnat zaměstnání žádné.

Po pádu totality začala Šustrová pracovat v Nezávislém tiskovém středisku a poté v týdeníku Respekt, který z něj vznikl. V letech 1990 až 1992 byla náměstkyní ministra vnitra, působila jako novinářka a překladatelka z angličtiny, ruštiny a polštiny a mimo jiné také jako mezinárodní pozorovatelka několika voleb v zemích s ohroženou demokracií. Byla i scenáristkou dokumentárních filmů pro Českou televizi.

I ve své překladatelské činnosti se zaměřovala především na díla zahraničních historiků, například americké novinářky a historičky Anne Applebaumové, amerického historika Timothyho Snydera nebo polského historika Andrzeje Grajewského. Mnoho let psala pro Lidové noviny a za svou novinářskou práci obdržela v roce 2010 prestižní Cenu Ferdinanda Peroutky.

„Já jsem obdivoval její smysl pro čistotu českého jazyka,“ řekl dnes také biskup Malý a pokračoval: „Ano, Petruška usilovala o spravedlnost pro druhé. V křesťanském slova smyslu spravedlnost znamená právě přijetí a vděčnost tomu, který nám dal život. Toto se Petruška snažila spojovat... Zamysleme se při této příležitosti nad tím, nakolik usilujeme o cestu, která má smysl a prohlubuje solidaritu mezi lidmi.“ Na to si musí zodpovědět každý sám, dodal.