Najím se, až Jurečka odstoupí, říká hladovějící chartista Gruntorád

Jiří Gruntorád podle svých slov zahájil hladovku na podporu vlády. „Rozhodnout se pro hladovku byl dlouhý proces, který začal s nástupem této vlády. Ta je podle mě nejlepší a každá další už bude horší. A když se vláda přihlásila k odkazu Charty, tak jsem rozeslal všem dostupným chartistům radostný dopis, že vláda se hlásí k odkazu Charty. Ale nic se nedělo, hlavně ve vztahu k bývalým chartistům“ říká Gruntorád.

„Loni v srpnu jsme ohledně penzí pro chartisty spolu s Danou Němcovou a Petruškou Šustrovou napsali premiérovi. Odpověděl nám jeho hlavní poradce, ať si zažádají o zmírnění tvrdosti zákona. Tak od té doby to ve mně zrálo. A poslední kapka byl Jurečkův dopis Charliemu Soukupovi,“ dodal disident.

Právě případ Charlieho Soukupa dohnal Gruntoráda k radikálnímu řešení. „Je to velice jemný, nepraktický člověk, který nemá ostré lokty. Byl dvakrát vězněn v komunistickém režimu, pak ho donutili k vystěhování do Austrálie. V roce 2009 se vrátil a měl úplně legrační důchod, z kterého se nedalo žít, a ten mu valorizovali na dnešních asi 6 200 korun,“ vysvětlil.

I o Charliem Soukupovi chartista hovořil s Marianem Jurečkou, který mu v neděli odpoledne přišel protest rozmluvit. „Vyprávěl mi o svých rodičích, že to byli sedláci, pak mi vyprávěl o tom, že pan Soukup dostane australský důchod 770 australských dolarů. A byl úplně mimo mísu,“ řekl Gruntorád.

Jednání s ministrem podle něj bylo bezvýsledné. „Já jsem mu řekl, to není naše téma. Vy byste měl zvážit, kdy podáte demisi a kdo vás nahradí. Je to vaše odpovědnost. Těch lidí je samozřejmě víc, Soukup není jediný, týká se to všech lidí, kteří byli vyhnáni jako on a kteří tady nemají odpracovaných těch požadovaných 35 let,“ míní.

Gruntorád slíbil, že hladovku neukončí dokud ministr Jurečka nepodá demisi. „Já nevím, jestli to pomůže rezortu, protože tam třeba přijde někdo ještě méně kompetentní, ale to taky už není moje starost. Mně nejde o to, jestli jsou odborníci, ale o morální kredit. Tady jde o důvěryhodnost celé vlády – a ta s Jurečkou klesá,“ myslí si.

„On mi nabízel, že udělá všechny možné kroky a já jsem mu řekl, že to nestačí, že škodí sám sobě, škodí své straně, škodí této vládě a škodí této zemi. Pro mě je to jednoznačné: Problém s důchody pro disidenty byl začátek. A tohle by měl být konec,“ dodal spisovatel.

Na jaře šéf resortu novinářům řekl, že jeho ministerstvo řešení chystá. Šéf ministerského odboru sociálního pojištění Tomáš Machanec tehdy uvedl, že by se na něm měl podílet Ústav pro studium totalitních režimů, který by mohl disidentům a disidentkám vydávat osvědčení. O úpravě penze by při zmírnění tvrdosti zákona pak rozhodovala sociální správa. Dostala by od ministerstva návod postupu.

Vedení ÚSTR se v pondělí Mariana Jurečky zastalo. „Mrzí nás, že je odpovědnost přesouvána na současného vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí, který se problematikou dlouhodobě zabývá a skutečně ji řeší,“ uvedl ústav ve vyjádření.

Jiří Gruntorád nestanuje před Úřadem vlády sám, už v sobotu 18. listopadu se k němu přidal další s chartistů John Bok. „Je to skandální a nemravné, že až teď budou mít estébáci snížené zásluhy. To snad měli udělat hned. Já tu nejsem kvůli sobě, mám rodinu a důchod 18 600 korun, s tím mohu žít, ale právě příklad Charlieho Soukupa je opravdu urážka,“ vysvětlil.

Pokud ministr neodstoupí, přijde podle obou mužů řetězová hladovka. „Ještě žijí spousty disidentů, kteří vyjádří solidaritu i tímhle způsobem. Připojí se ke mně třeba na dva dny nebo třeba na týden. Nesmírně si vážím i toho, že se už teď přidal John Bok,“ představuje si Gruntorád.

Chartistu nepodpořil jen Bok, v pondělí dorazila například aktivistka Linda Winsh Bolardová. „Já jsem ztratila občanství výrokem soudu. A když jsem teď dostala potvrzení o účasti na třetím odboji a došla jsem na Českou správu sociálního zabezpečení, tak jsem zjistila, že doba uvěznění, která ze zákona, se musí počítat jako pojistná, není započítána,“ řekla.

„Byla jsem jedním ze zakladatelů nezávislého studentského svazu na začátku solidarity, a to skončilo špatně pochopitelně, tudíž jsem se ocitla ve vězení na Ruzyni a tam na hladovce strávila tři měsíce. Proto mám k panu Gruntorádovi vřelý vztah a chci ho podpořit,“ doplnila.

I Winsh Bolardová se snažila vládu přimět zákon upravit. „Napsala jsem, jaká by tam byla možná změna, aby tedy ti lidé, kterých skutečně nebude víc než padesát, dneska měli takový důchod, aby se aspoň najedli dvakrát denně a třeba i zaplatili nějaký levnější nájem. Ale za dva roky se nestalo vůbec nic,“ stěžovala si.

Snížení důchodů bývalým vysokým komunistům považuje aktivistka za komické. „Teď, když je těm lidem třeba devadesát let, tak už to nemá žádný význam,“ tvrdí.

Mezi dalšími lidmi, kteří v pondělí přišli hladovku Jiřího Gruntoráda a Johna Boka podpořit byl například hudebník Michael Kocáb. „Ostuda je to, že těch 35 let jsme to nedokázali zvládnout. Nejenom tato vláda, která to alespoň přislíbila, když to taky neudělá skutek utek, ale všechny předcházející vlády se na tento palčivý problém úplně vykašlaly,“ řekl Kocáb.

Ministr Jurečka v reakci na protesty oznámil, že situaci Karla Soukupa vyřešil. „Dnes jsem rozhodl, aby Karlu Soukupovi byl přiznán průměrný důchod stejně jako účastníkům třetího odboje tak, jak to říká zákon od roku 2011,“ řekl podle ČTK Jurečka.

Podle zmíněného zákona stát účastníkům protikomunistického odboje, kteří mají starobní důchod nižší než průměrný, dorovná penzi na výši průměrného. Ta nyní přesahuje 20.000 korun. „Pokud je tu situace, kdy Karlu Soukupovi není vyplácen důchod z australské strany, snažíme se zjistit proč a pomoci tomu, aby mu byl ten důchod vyplácen. Do doby, než se toto napraví, mu bude přiznáván důchod ve výši průměrného důchodu tak, jak je postupováno u jiných účastníků třetího odboje,“ řekl ministr.