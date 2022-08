Čechy čeká tropická středa, teploty vystoupají na 34 stupňů. Dál hrozí požáry

Výstraha před vysokými teplotami platí pro celé Čechy s výjimkou jižních Čech, Vysočiny a Krkonoš, a to od středečních jedenácti hodin dopoledne do osmé hodiny večer. Výstraha před požáry platí do odvolání.

„Vysoké teploty a zvýšené riziko požárů očekáváme i v dalších dnech,

výstrahu proto budeme průběžně aktualizovat a pravděpodobně

rozšiřovat i o další území,“ uvedla meteoroložka ČHMÚ Blanka Gvoždíková.

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Meteorologové doporučují nerozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Vysoké teploty, které pravděpodobně překročí 31°C, platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj.

Podle ČHMÚ hrozí lidem přehřátí a dehydratace. Meteorologové proto doporučují více pít, a to neslazené nealkoholické nápoje a minerální vody. Lidé by také měli kolem poledne a pak odpoledne omezit tělesnou zátěž a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci či v zaparkovaných autech.

Výstraha před požáry již nyní platí pro Ústecký kraj, kde hasiči stále bojují s ohněm v Českém Švýcarsku. Ve středu se pak riziko vzniku požárů rozšíří na další regiony.