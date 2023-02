Týden bude slunečný, ale mrazivý. Sněžit má jen výjimečně

Nejchladnější stanicí je Kvilda-Perla na Šumavě, která hlásí dokonce mínus 29 stupňů Celsia. Teplotní extrémy pro tento den ale překonány nejsou, protože v roce 2012 bylo třeba právě na Kvildě-Perle ještě o deset stupňů méně.

Místy lze očekávat i mírné sněžení, ale bude to opravdu výjimečně – dnes podél naší západní a severozápadní hranice, zítra večer na severovýchodě a východě.

V Pondělí bude oblačno až polojasno, na jihozápadě zpočátku až jasno. Na severozápadě ojediněle slabé sněžení. K večeru od východu vyjasňování. Meteorologové počítají s nejvyššími teplotami od mínus tří do plus deseti stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách bude teplota kolem mínus osmi stupňů. Vítr bude v nejbližších dnech slabý proměnlivý nebo severovýchodní s rychlostí jeden až čtyři metry za sekundu.

Při vyjasnění a sněhové pokrývce se v noci a ráno, zejména v oblasti Českomoravské vrchovině a na severu, severovýchodě a východě území, objeví silný mráz. Teploty budou klesat pod -12 °C minimálně až do středy 8. 2.

V noci na úterý by mělo být jasno nebo skoro jasno, ojediněle mrznoucí mlhy. K ránu na severovýchodě meteorologové předpokládají postupné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty se budou pohybovat okolo mínus sedmi až mínus 11 stupňů Celsia, v zasněžených lokalitách teploměr klesne na mínus 15 stupňů.

V úterý přes den bude jasno nebo skoro jasno, místy přechodně až polojasno. Na severovýchodě bude postupně převládat zataženo a později ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od mínus tří až do plus jeden stupeň Celsia.

Ve středu meteorologové předpokládají stále jasno nebo skoro jasno, jen ráno a dopoledne zejména na Moravě a ve Slezsku bude místy nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty budou od mínus sedmi až do mínus 12 stupňů. Naopak nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od mínus dvou až do plus dvou stupňů Celsia.

Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, zpočátku ojediněle nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty půjde naměřit od mínus čtyř až do mínus osmi stupňů Celsia, v údolích a při sněhové pokrývce místy až mínus 12 stupňů. Nejvyšší denní teploty započnou od nuly až do plus čtyř stupňů.

V pátek meteorologové čekají jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty budou okolo mínus tří až do mínus sedmi stupňů Celsia, při sněhové pokrývce ojediněle kolem mínus 10 stupňů. Nejvyšší denní teploty budou od jednoho až po pět stupňů.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Polojasno, přechodně až oblačno a ojediněle déšť, na horách sněžení. Nejnižší noční teploty budou od mínus pěti stupňů Celsia až do nulových hodnot. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od dvou do šesti stupňů, postupně se teploty vyšplhají až do devíti stupňů.

