Proč šéfžalobce nakonec rezignoval? Údajně ho zlomilo nařčení z lobbingu

„Pavel Zeman byl šéfem žalobců 10 let. Za tu dobu byl „jedním z lídrů antikorupčního džihádu a státním zástupcům v etickém kodexu zapovídal i přecházení na červenou,“ popisuje portál Česká justice, který jako jeden nevyřčený důvod Zemanovy rezignace označuje obvinění z jeho osobního údajného lobbingu ve prospěch svého známého hoteliéra.



Zeman měl být osobně zaujatý v kauze, v níž se soukromě přimlouval za majitele penzionu. Celkem třikrát měl v případu farmáře Petra Habersbergera, kterému plány zhatily restituce, podat odvolání k Nejvyššímu soudu. Naposledy padl rozsudek, který měl Habersbergerovi vyhovovat. Zeman nařčení odmítl.

Konkrétnější důvody k rezignaci šéf žalobců neuvedl, řekl jen, že končí kvůli tlakům ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Otázkách Václava Moravce takové odůvodnění označil za laciné.

„Každý státní úředník je pod velkým tlakem. Ty čtyři měsíce se to dalo vydržet a pak vidět, jak to bude po volbách. Dělá to na mě dojem, že to nebylo jenom kvůli tlaku. Zajímalo by mě, jestli tam byla nějaká lepší nabídka,“ řekl během diskuze s tím, že o nástupci budou teprve jednat.

„Pro mě je to nová informace. Neumím říct, jestli se bude vybírat teď, nebo to půjde až na novou vládu,“ řekl ministr s tím, že záleží na kandidátovi a politické situaci. „Pokud to bude kvalitní člověk, měla by být schopná vybrat i vláda v demisi,“ myslí si vicepremiér.



Končím kvůli tlakům od ministryně, řekl Zeman

Že by šlo o výrazné tlaky ze strany ministryně, nechtěl připustit ani ministr vnitra Jan Hamáček. Ten v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News zopakoval, že je Zeman profesionál a špičkový právník.



„Jeho rezignaci respektuji a přeji mu hodně úspěchů v jeho další práci, ať bude jakákoliv. A ten zbytek už je asi na něm. On nějakým způsobem objasnil ty důvody, které ho vedly k odchodu. To, že to nebylo ze dne na den, to řekl také. Vzhledem k tomu, že Pavel Zeman už jaksi od loňska dával najevo, že má ambice hledat jinou budoucnost, mě to nepřekvapilo. To je ta debata o Evropském soudu pro lidská práva,“ řekl Hamáček.



Pavel Zeman v loňském roce podal kandidaturu na soudce evropského soudu ve Štrasburku.



Pokud vláda do 30. června neurčí nového šéfa žalobců, povede Nejvyšší státní zastupitelství Zemanův jeho první náměstek Igor Stříž. Novým nejvyšším státním zástupcem by měl být podle Zemana nejlépe nějaký současný žalobce, nikoliv člověk zvenčí. Nikoho konkrétního nechtěl jmenovat, aby mu nedal takzvaně polibek smrti.



Podle portálu Česká justice měl Stříž nabídku na post nejvyššího státního zástupce už od ministryně spravedlnosti dostat a dokonce na ni i kývnout. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka ale iDNES.cz napsal, že je na konkrétní jména příliš brzy.



„Nezlobte se, ale s ohledem na to, že rezignaci oznámil Pavel Zeman teprve v pátek, nebude jména zatím komentovat. Paní ministryně bude chtít nástupce navrhnout co nejdříve,“ odpověděl Řepka iDNES.cz na dotazy možného nástupu Igora Stříže.

Kmenové státní zastupitelství Igora Stříže je Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, působil také jako vojenský prokurátor.