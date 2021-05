Zemanova rezignace je pro Benešovou laciná, náhradníka nepolitika chce brzy

Zeman v pátek uvedl, že končí především kvůli tlaku ze strany Benešové. Ministryně Deníku N sdělila, že státním zastupitelstvím nezasahuje do práce.

Zeman odejde z funkce ke konci června. Novinářům řekl, že odrážení tlaku a řešení půtek mu bralo čas a sílu na práci. Tlaky od Benešové označil jako hlavní důvod své oznámené rezignace.

„Pan nejvyšší státní zástupce to velmi zjednodušuje a vinu přesouvá na mne,“ řekla Deníku N Benešová. Trvá na tom, že žalobcům do práce nezasahuje. „A vždy jsem preferovala padni padni. Jeho zdůvodnění je poněkud laciné a čekala jsem nadhled,“ dodala.

České televizi Benešová řekla, že pokud Zeman vznese tak vážné tvrzení, měl by to konkretizovat. „Nikdy jsem státním zástupcům nezasahovala do kauz. Je to závažné obvinění, laciné. Očekávala jsem, že jestliže podá rezignaci, tak řekne trošku něco jiného,“ uvedla.

Serveru E15.cz předtím řekla, že situaci nevnímá tak, že by Zemana „uštvala“. „Myslím, že byl velmi suverénní a velmi svéprávný,“ řekla. Kárná žaloba na Zemana z její strany podle ní nepřicházela nyní do úvahy, přestože o ní minulý týden hovořila.

„Dělal si, co chtěl. Chodil si na schůzky, aniž mě informoval,” kritizovala ho Benešová, která Zemana prý měsíc neviděla.