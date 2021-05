Vláda došikanovala Zemana k rezignaci, to je marasmus, bouří se opozice

„Teď už to můžu říct. Hodně jste se ptali, proč jdeme do nedůvěry vládě. Vláda došikanovala k rezignaci nejvyššího státního zástupce, který se postavil Babišovi v kauze Čapí hnízdo. To byla pověstná poslední kapka. Je potřeba nahlas říct, že s tímhle marasmem nesouhlasíme,“ dodal místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík.



Rezignace Zemana je překvapivá i pro šéfa Unie státních zástupců Jana Latu. „Myslím si, že je to nešťastné, že rezignoval v této situace. Je hlava soustavy. Situace je prostě nestabilní v řadě různých důvodů a samozřejmě rezignace stabilitě nijak neprospěje,“ řekl pro iDNES.cz Lata.

„Paní ministryně setrvale na pana Zemana tlačila, patrně to nějaký vliv na rezignaci mít mohlo,“ doplnil Lata.

Tlaku se nemá ustupovat, okomentovala rezignaci nejvyššího státního zástupce vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová.

Za práci končícímu nejvyššímu státnímu zástupci poděkoval ministr vnitra Jan Hamáček. „Pavel Zeman je špičkový právník a profesionál. Děkuji mu za roky práce pro Českou republiku, mimo jiné i za spolupráci v kauze Vrbětice. Přeji mu hodně štěstí v osobním i pracovním životě,“ napsal Hamáček.

V souvislosti s vrbětickou kauzou chtěla podat ministryně spravedlnosti podat na Pavla Zemana kárnou žalobu, zdálo se jí, že překročil své kompetence. „Oficiální důvody nejsou ještě známe, ale všichni dlouhodobě vidíme, jak obrovskému tlaku vládních politiků musel čelit. Ten vyvrcholil nedávným záměrem ministryně Benešové podat na něj kárnou žalobu za vyjádření k Vrběticím,“ připomněl šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan.



Rezignace dobrovolná nebo pod tlakem?

„Díky P. Zemanovi za jeho práci. Sloužit pod M. Benešovou, která ho ostřelovala přes média a sama má kopu másla na hlavě, bylo vyčerpávající. Oceňuji, že se pod ním státní zástupci zaměřili na velké ryby. Vyzývám ministryni, aby jmenování nástupce nechala nové vládě po volbách,“ napsal v reakci na Twitteru předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.



Prezident zatím reagovat nebude Prezident Miloš Zeman se k rezignaci nejvyššího státního zástupce zatím nebude vyjadřovat, uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Nejbližší plánované vystoupení prezidenta v médiích je v neděli vpodvečer na Frekvenci 1.

„Není možné, aby z takto vysoké pozice odstoupil a veřejnost neznala důvody. Vyvolává to spekulace, že ustoupil tlaku a zlu Marie Benešové. Lidsky je mi to líto, protože jsem to byl já, kdo ho před lety vybral jako mladého a nadějného státního zástupce. Takto by končit neměl,“ reagoval Jiří Pospíšil z TOP 09.



Podle lídra koalice SPOLU Petra Fialy byl Zeman dlouho trnem v oku vládnoucí garnituře. „Nyní je důležité ochránit nezávislost VSZ, aby do budoucna zůstala zachována nestrannost trest.řízení a ochrana veřejného zájmu,“ doplnil předseda ODS.



S velkým znepokojením vnímá rezignaci Zemana s ohledem na probíhající velmi citlivé kauzy senátor a neúspěšný kandidát na prezidenta proti Miloši Zemanovi Jiří Drahoš.

Jedním ze spekulovaných nástupců je i Jeroným Tejc, který na ministerstvu spravedlnosti působil dříve jako náměstek Roberta Pelikána. Tejc nechtěl o pozici spekulovat, protože žádnou podobnou nabídku nedostal. „Je to pro mě naprosto čerstvá informace. Něco podobného řešit je z mé strany předčasné. Nabídku na post nejvyššího státního zástupce bych musel dostat od ministryně Marie Benešové a to se nestalo,“ řekl Tejc pro iDNES.cz.