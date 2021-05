Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rezignoval, překvapil Benešovou

„Doktor Pavel Zeman se vzdal funkce nejvyššího státního zástupce, a to ke dni 30. 6. 2021,“ sdělil Havlíček. Zeman by se k svému odchodu měl vyjádřit ve čtyři odpoledne na mimořádné tiskové konferenci.

Benešová nedávno řekla, že je přesvědčena, že překročil své pravomoci v kauze Vrbětice. A chtěla podat kárnou žalobu. Benešové se nelíbilo ani zapojení Zemana do restitučního sporu týkajícího se majetku rodu Czerninů. „K tomu jsou tady ti Czerninové a další věci. A sama to vidím, co (Zeman) předvádí,“ řekla ministryně nedávno deníku Právo.

Sám Zeman i další žalobce pochybení odmítají. Premiér Andrej Babiš poté řekl, že ke kárné žalobě nelze přistoupit.

„Rezignace Pavla Zemana na funkci nejvyššího státního zástupce pro mě byla překvapením. Dozvěděla jsem se to dnes ráno, 14. května 2021, z Úřadu vlády. Nicméně jeho rozhodnutí respektuji,“ reagovala v pátek Benešová v tiskovém prohlášení.

„Vzhledem k tomu, že jsem rezignaci nejvyššího státního zástupce neočekávala, nebyla doručena na ministerstvo spravedlnosti, a navíc Pavel Zeman do 30. června 2021 zůstává ve funkci, jméno jeho nástupce s ohledem na výše uvedené sdělím až následně,“ dodala Benešová.

„Díky P. Zemanovi za jeho práci. Sloužit pod M. Benešovou, která ho ostřelovala přes média a sama má kopu másla na hlavě, bylo vyčerpávající. Oceňuji, že se pod ním státní zástupci zaměřili na velké ryby. Vyzývám ministryni, aby jmenování nástupce nechala nové vládě po volbách,“ reagoval na Twitteru poslanec Pirátů Jakub Michálek.

„Není možné, aby z takto vysoké pozice odstoupil a veřejnost neznala důvody. Vyvolává to spekulace, že ustoupil tlaku a zlu Marie Benešové. Lidsky je mi to líto, protože jsem to byl já, kdo ho před lety vybral jako mladého a nadějného státního zástupce. Takto by končit neměl,“ reagoval Jiří Pospíšil z TOP 09.

Zeman se loni přihlásil do výběrového řízení na soudce Evropského soudu pro lidská práva. Kromě něho se přihlásilo dalších sedm zájemců, mezi kterými je například i ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Evropský soud projednává případy, které se týkají porušení lidských práv a základních svobod.