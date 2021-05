Benešová jde po šéfžalobci Zemanovi. Kvůli vystoupení, kam ho poslala vláda

„Zcela určitě porušil zákon... Překračuje kompetence dané zákonem,“ řekla ministryně pro Právo. Nejvyšší státní zástupce podle ministryně jednal v rozporu se zákonem o státním zastupitelstvím, konkrétně „ustanovení o dozoru a dohledu“.

Benešové vadí vystoupení nejvyššího státního zástupce 19. dubna na tiskové konferenci po jednání vlády, kdy hovořil o trestním řízení týkajícím se výbuchů dvou muničních skladů ve Vrběticích i o podezření, že za nimi stáli agenti ruské vojenské tajné služby GRU. Přitom ho před novináře sama vláda vyslala.

„Podle zákona neměl (Zeman) v té věci vůbec vystupovat. On není ani dozorovým, ani dohledovým státním zástupcem. Pasoval se do role jakéhosi generálního prokurátora,“ uvedla.

U vrbětické kauzy vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení státní zástupce zlínské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně, dohledovým státním zastupitelstvím je tedy olomoucké vrchní státní zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství vedené Zemanem je až o stupeň výš, podle Benešové neměl případ zatím vůbec řešit.

Podle ní se „angažuje úplně předčasně a mimo zákonné mantinely“. „Je to prostě neuvěřitelné,“ poznamenala ministryně.

Pavel Zeman pochybení odmítá. „Ve vztahu ke svému veřejnému vystupování v souvislosti s vyšetřováním kauzy Vrbětice si nejsem vědom žádného pochybení ani překročení svých kompetencí. Postup při podávání informací odpovídal běžnému postupu jako u jiných kauz. Klíčové bylo posouzení veřejného zájmu na informování veřejnosti. Dozorový státní zástupce dospěl k závěru, že tento veřejný zájem je dán. Jako představitel veřejné žaloby jsem zpřístupnil veřejnosti informace zpracované Krajským státním zastupitelstvím v Brně v rozsahu určeném ke zveřejnění,“ uvedl Zeman v prohlášení.

Obecné vyjádření možných závěru trestního řízení podle něj nejsou předjímáním výsledků.

„V případech s mezinárodním přesahem je Nejvyšší státní zastupitelství činné, pokud je třeba zajistit koordinaci mezinárodní justiční spolupráce. Upozornit na rizika a nejistý výsledek takové justiční spolupráce s Ruskou federací nepovažuji za překročení svých pravomocí,“ doplnil Zeman s tím, že o záměru Benešové se dozvěděl z médií a nemůže se tak blíže vyjádřit.

Vyjádření Benešové redakce iDNES.cz zjišťuje. Kárnou žalobu na Zemana by řešil Nejvyšší správní soud. Mohla by skončit i jeho odvoláním z funkce.

Zeman získal informace legitimním způsobem

Šéf dozorového Krajského státního zastupitelství v Brně Jan Sladký ČTK sdělil, že informace ke kauze Zeman získával legitimním způsobem a že je při jednáních s ústavními činiteli využíval vždy na základě předchozích konzultací s dozorovým státním zástupcem i se Sladkým.

„Pan nejvyšší státní zástupce dohled nevykonává, nemůže nám dávat žádné závazné pokyny, pouze jako osoba, která stojí v čele soustavy státního zastupitelství, od nás legitimním způsobem získává informace o této výjimečné trestní věci,“ vysvětlil šéf brněnských krajských žalobců Sladký. Doplnil, že základní informace o kauze jsou Zemanovy průběžně poskytovány na základě příslušných interních předpisů soustavy státního zastupitelství.

„Taktéž mu byl mnou dne 19. dubna 2021 písemně odsouhlasen konkrétní obsahový rámec, v jakém tyto informace může sdělit veřejnosti,“ zdůraznil Sladký.

Situací ve státním zastupitelství se bude příští středu zabývat sněmovní podvýbor pro justici a státní zastupitelství, uvedl poslanec a exministr spravedlnosti Pavel Blažek, který setkání svolal. Podle něj účast přislíbili Benešová i Zeman.

Kauza vydání majetku rodu Czerninů

Podle Práva k návrhu na kárné řízení proti Zemanovi Benešovou vede i návrh, který obdržela od zástupce ostravské firmy Imex Group Radka Ondruše. Ten dříve působil jako žalobce na Nejvyšším státním zastupitelství, byl dokonce podřízený Benešové. Právě Imex Group měla v pronájmu sklady, které v roce 2014 vybouchly.



Kárná žaloba na Zemana se podle média nemá týkat jen jeho kroků v kauze Vrbětice. Benešové se nelíbí ani zapojení Zemana do restitučního sporu týkajícího se majetku rodu Czerninů. „K tomu jsou tady ti Czerninové a další věci. A sama to vidím, co (Zeman) předvádí,“ doplnila ministryně.

Na kauzu upozornil letos v lednu server Seznam Zprávy. Podle něj Zeman zasáhl do kauzy, která pomohla jeho známému. Soukromě se podle serveru přimlouval za majitele penzionu u Třeboně Petra Habersbergera a byl také osobně zaujatý v restituční kauze pozemků, na nichž podnikatel hospodařil.

Pozemky získal před lety potomek rodu Czerninů. Zeman tehdy sdělil, že nečinil žádné kroky, které by zpochybnily jeho nestrannost. Proti článku se ohradilo také Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, které kauzu dozorovalo.

Možné ovlivnění případu ze strany Zemana vadilo Benešové už dříve. Na konci dubna připustila, že může vládě navrhnout odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Benešová upozorňuje na to, že Zeman měl k věci vztah, jelikož v roce 2014 inicioval neformální schůzku se soudcem Janem Czerninem, aby ten zprostředkoval smírné řešení sporu mezi Czerniny a Zemanovým přítelem Petrem Habersbergerem, kterému restituce czerninského majetku znemožnily nabýt pozemky, na nichž hospodařil.

Server Neovlivní.cz napsal, že Benešová měla už minulý týden připravený návrh na Zemanovo odvolání a chtěla jej předložit vládě, což jí podle serveru rozmluvil vicepremiér Jan Hamáček. Server také uvedl, že ministryně v minulých týdnech sháněl za Zemana náhradu - jednala například s jeho náměstkem Igorem Střížem. Podle serveru se v této souvislosti hovoří také o advokátovi Danielu Volákovi.