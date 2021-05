Nikdy není vhodná doba, říká Pavel Zeman. O rezignaci uvažoval delší dobu

Je hlavním důvodem odchodu opravdu tlak z okolí?

Ty tlaky jsou v poslední době poměrně velké. Ne, že bych byl někdo, kdo by se toho bál. Ale skutečně, když věnujete velkou část svého času těmto půtkám, tak si myslím, že je to zbytečné.

Myslíte si, že do 30. června stihnete ještě vyřešit některou z kauz Čapí hnízdo nebo Vrbětice?

Dal bych rezignaci i dříve, ale kauza Vrbětice došla do toho stádia, že bylo možné ji představit veřejnosti a přinutila mě to k tomu, že jsem ještě nějakou dobu setrval. Co se týče kauzy Vrbětice, já nemám vůbec žádnou obavu z toho, že by se někde zasekla nebo něco takového. Poněvadž na ní pracuje příslušný dozorový státní zástupce z krajského státního zastupitelství v Brně. Nemám důvod pochybovat, že by ta kauza nešla dál. To mimo jiné je v souladu s tím, co jsem říkal, že máme odvážné státní zástupce, kteří se nebojí.

Co se týče kauzy Čapí hnízdo, já jsem zaznamenal v médiích, že snad v nejbližší době by měla přijít na státní zastupitelství. Předpokládám, že ještě nějakou dobu potrvá, než rozhodne dozorový státní zástupce o dalším osudu kauzy. Řekl bych ale jednu věc, na Nejvyšším státním zastupitelství, když jsem o kauze Čapí hnízdo poprvé rozhodoval, tak jsem nebyl sám. Byl to opět příslušný státní zástupce, který danou kauzu načetl. Já jsem udělal to, že jsem v celku výjimečně šel hodně do podrobnosti této kauzy. V názoru jsme poté souzněli. Já mám velké přesvědčení věřit v to, že státní zastupitelství poběží tak, jak jsem ho deset let nezávisle vedl. Já jsem nikdy neřešil věci tak, že bych dal pokyn, aby se nějaká věc nějakým způsobem vyřešila. To je to nejhorší, co můžete udělat. Vždycky je to o příslušném státním zástupci, aby formuloval svůj názor a pokud já nejsem spokojený, tak to musím vyvrátit argumenty. Pokud ne, tak prohrávám.

Co po vás konkrétně paní ministryně Benešová chtěla?

Já bych se nerad pitval v podrobnostech. Já si myslím, že všichni sledujeme veřejný prostor a některé věci už jsou trochu za hranou. Berte to tak, že to mě vedlo k tomu, o rezignaci přemýšlet.

Co zvažujete teď dál? Jaké máte možnosti?

I když jsem podal rezignaci, tak stále zůstávám státním zástupcem na Nejvyšším státním zastupitelství. Takže já jím zůstanu a potom budu přemýšlet o dalších krocích. V současné době tedy žádný pevný plán nemám.

Kdy jste se rozhodl o rezignaci? Bylo to dlouhodobé rozhodnutí?

To rozhodování ve mně nějakou dobu spělo. Upřímně řečeno už tím, že jsem minulý rok podal kandidaturu na soudce Evropského soudu ve Štrasburku, tak jsem naznačil do určité míry, že deset let ve funkci, což je doba, která je zamýšlená pro představitele Nejvyššího státního zastupitelství v zákoně o státním zastupitelství, že by mi nevadilo, jít někam dál. Ta desetiletá doba je opravdu dlouhá, ale skutečně to vykulminovalo až po sporech s exekutivou.

Zvažoval jste, že byste s odchodem vydržel do parlamentních voleb?

Z tohoto hlediska je hrozně těžké naplánovat jakékoli osobní rozhodnutí. Zjistíte, že nikdy není vhodná doba. Poněvadž budete čekat do parlamentních voleb, volby nějak dopadnou a pak řeknete, tak tedy počkám až na novou vládu.... Já si myslím, že to rozhodnutí je nutné v jednu chvíli seknout a udělat ho.

Byla kauza Vrbětice nejtěžší moment z hlediska tlaku v kariéře?

Já bych neřekl, že to bylo úplně nejtěžší, ale patřilo to k těm těžkým okamžikům mé kariéry.

Kdo přebere řízení, pokud nebude do 30. června nikdo určen?

Ze zákona statutárním zástupcem je můj první náměstek. Takže ten pokud by nebyl vybrán nejvyšší státní zástupce, tak by vedl státní zastupitelství z titulu své funkce prvního náměstka. Tam není potřeba ho ani pověřovat vedením. On zastane funkci ze zákona.

Mluvil jste o nepříjemných tlacích přímo s ministryní Benešovou?

My jsme opakovaně spolu mluvili za posledních několik týdnů. Asi jsme nikdy neměli schůzky na čtyři oči, ale pravdou je, že jsem tento krok neavizoval. Na rovinu jsem chtěl, aby to bylo překvapení.

Měl jste předem informaci, že pokud nerezignujete, tak budete odvolán?

Takhle bych to neformuloval. To bych neřekl.

Je někdo, koho byste doporučil na pozici místo vás?

Mohl bych jmenovat spoustu lidí, které nemám rád a dát jim tím polibek smrti, ale neudělám to.

Byl to tlak jen od ministryně, nebo i od jiných členů vlády či Hradu?

S Hradem já nemám od roku 2017 žádný kontakt. Takže tam skutečně žádný tlak není. Já bych to nechal v té poloze ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zástupce.

Proč si myslíte, že na vás paní ministryně tlačila?

Proč ty vztahy takové byly skutečně nevím. Tedy to se musíte zeptat jinde.

Jste přesvědčený, že těmto tlakům nástupce nepodlehne?

Spekulovat nad tím, kdo a jak by podlehl, když nevím, kdo to bude, je těžké. Věřím tomu, bude-li to někdo ze soustavy státního zastupitelství, což je snad jediné, že si přeji, tak že za tu dobu deseti let, co tuto soustavu vedu, získali určité povědomí o tom, že se vyplatí být svůj.