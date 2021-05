Pavel Zeman hledá nové výzvy, jeho vztah s ministryní nehodnotím, řekl Babiš

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman označil v pátek odpoledne tlaky ze strany Benešové za hlavní důvod svého odchodu. „Sám ale připustil, že o svém konci ve funkci přemýšlel už delší dobu a když minulý rok podal kandidaturu na soudce evropského soudu ve Štrasburku, už tak částečně naznačil, že po 10 letech asi hledá nové výzvy,“ doplnil Babiš pro iDNES.cz.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová v pátek uvedla, že chce navrhnout vládě nového nejvyššího státního zástupce co nejdřív. Neměl by to být současný, ale ani bývalý politik. Také řekla, že považuje zdůvodnění rezignace Pavla Zemana za laciné a zjednodušující.

Ministryně Deníku N také sdělila, že státním zastupitelstvím nezasahuje do práce. Zeman odejde z funkce ke konci června. Novinářům řekl, že odrážení tlaku a řešení půtek mu bralo čas a sílu na práci. Tlaky od Benešové označil jako hlavní důvod své oznámené rezignace.

„Pan nejvyšší státní zástupce to velmi zjednodušuje a vinu přesouvá na mne,“ řekla Deníku N Benešová. Trvá na tom, že žalobcům do práce nezasahuje. „A vždy jsem preferovala padni padni. Jeho zdůvodnění je poněkud laciné a čekala jsem nadhled,“ dodala.