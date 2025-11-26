Jeroným Tejc po předčasných volbách v říjnu 2013 podpořil výzvu k odstoupení předsedy strany Bohuslava Sobotky z jejího vedení. Společně s Michalem Haškem, Milanem Chovancem, Jiřím Zimolou a Zdeňkem Škromachem se bez Sobotkova vědomí sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Celá schůzka byla nejdříve účastníky popírána, po jejím přiznání zůstal obsah jednání utajen.
Jeroným Tejc získal titul JUDr. po studiích na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Do ČSSD vstoupil už rok po maturitě, o pět let později byl zvolen do brněnského zastupitelstva. Byl předsedou brněnské ČSSD, dvakrát neúspěšně kandidoval na funkci statutárního místopředsedy ČSSD. Na volebním sjezdu v březnu 2015 prohrál s Milanem Chovancem, získal však značnou podporu, hlas mu dalo 335 z více než 700 delegátů. Chovanec Tejce porazil i na sjezdu v roce 2017, Tejc dostal 280 hlasů. Tejcovi, který byl na sjezdu spolu s tehdejším jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou nejhlasitějším kritikem vedení strany, pak těsně uniklo kvórum pro zvolením řadovým místopředsedou.
V roce 2006 se stal poslancem, ve Sněmovně se věnoval bezpečnosti a spravedlnosti. V letech 2006–2010 byl předsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti BIS, členem Ústavně-právního výboru a Výboru pro bezpečnost. V období 2010–2011 působil ve funkci předsedy Mandátového a imunitního výboru, od prosince 2011 byl dva roky předsedou Poslaneckého klubu ČSSD.
Zastával různé funkce v rámci ČSSD i na regionální úrovni. V letech 1999–2004 a 2007-2008 byl předsedou místní organizace ČSSD, v období 2002–2008 působil v Zastupitelstvu města Brna a v letech 2004–2011 byl předsedou brněnské organizace ČSSD. Za svou stranu byl i stínovým ministrem vnitra.
Po tzv. lánském puči v roce 2013, kdy část vedení ČSSD jezdila do Lán k prezidentu Zemanovi na porady, jak po volbách odstavit Bohuslava Sobotky z pozice předsedy, Tejc přišel o funkci předsedy poslaneckého klubu. V roce 2017 opustil ČSSD a odešel z politiky. Působil pak jako náměstek ministra spravedlnosti, později se stal náměstkem ředitele Vězeňské služby, na starosti má právní a správní odbor a odbor zdravotnické služby.