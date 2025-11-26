Jeroným Tejc

Autor:
  12:14
Právník Jeroným Tejc byl v letech 2011-13 předsedou poslaneckého klubu ČSSD, ale po nezdařeném puči proti předsedovi Sobotkovi byl z funkce odvolán. Poslancem byl 11 let, od roku 2006. V roce 2017 opustil ČSSD a odešel z politiky. Působil pak jako náměstek ministra spravedlnosti, později byl náměstkem ředitele Vězeňské služby.
Fotogalerie11

Jeroným Tejc | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jeroným Tejc po předčasných volbách v říjnu 2013 podpořil výzvu k odstoupení předsedy strany Bohuslava Sobotky z jejího vedení. Společně s Michalem Haškem, Milanem Chovancem, Jiřím Zimolou a Zdeňkem Škromachem se bez Sobotkova vědomí sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Celá schůzka byla nejdříve účastníky popírána, po jejím přiznání zůstal obsah jednání utajen.

Jeroným Tejc získal titul JUDr. po studiích na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Do ČSSD vstoupil už rok po maturitě, o pět let později byl zvolen do brněnského zastupitelstva. Byl předsedou brněnské ČSSD, dvakrát neúspěšně kandidoval na funkci statutárního místopředsedy ČSSD. Na volebním sjezdu v březnu 2015 prohrál s Milanem Chovancem, získal však značnou podporu, hlas mu dalo 335 z více než 700 delegátů. Chovanec Tejce porazil i na sjezdu v roce 2017, Tejc dostal 280 hlasů. Tejcovi, který byl na sjezdu spolu s tehdejším jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou nejhlasitějším kritikem vedení strany, pak těsně uniklo kvórum pro zvolením řadovým místopředsedou.

V roce 2006 se stal poslancem, ve Sněmovně se věnoval bezpečnosti a spravedlnosti. V letech 2006–2010 byl předsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti BIS, členem Ústavně-právního výboru a Výboru pro bezpečnost. V období 2010–2011 působil ve funkci předsedy Mandátového a imunitního výboru, od prosince 2011 byl dva roky předsedou Poslaneckého klubu ČSSD.

Zastával různé funkce v rámci ČSSD i na regionální úrovni. V letech 1999–2004 a 2007-2008 byl předsedou místní organizace ČSSD, v období 2002–2008 působil v Zastupitelstvu města Brna a v letech 2004–2011 byl předsedou brněnské organizace ČSSD. Za svou stranu byl i stínovým ministrem vnitra.

Po tzv. lánském puči v roce 2013, kdy část vedení ČSSD jezdila do Lán k prezidentu Zemanovi na porady, jak po volbách odstavit Bohuslava Sobotky z pozice předsedy, Tejc přišel o funkci předsedy poslaneckého klubu. V roce 2017 opustil ČSSD a odešel z politiky. Působil pak jako náměstek ministra spravedlnosti, později se stal náměstkem ředitele Vězeňské služby, na starosti má právní a správní odbor a odbor zdravotnické služby.

Jeroným Tejc přichází na jednání vedení ČSSD, které se má zabývat, kdo bude za stranu jednat o vládě. (31. října 2013)
Zdeněk Škromach, Michal Hašek a Jeroným Tejc (uprostřed) se omlouvají na společné tiskové konferenci, že neříkali pravdu o schůzce v Lánech s prezidentem Zemanem. (31. října 2013)
Zdeněk Škromach, Michal Hašek a Jeroným Tejc se omlouvají na společné tiskové konferenci, že neříkali pravdu o schůzce v Lánech s prezidentem Zemanem. (31. října 2013)
Jeroným Tejc při příchodu na gremium ČSSD.
11 fotografií

Malostranský zápisník: Aperitiv Dominik Feri? Dámy a pánové, kdo z vás to má?

Premium
Malostranský zápisník

Jak vládní poslanec půjde vládě po krku. S paní Alenou tentokrát na intimnější téma. Proč Zbyněk Stanjura nedočetl příručku „Ministrem financí snadno a rychle“? A víc než tři Dominiky si nedávejte,...

5. prosince 2021

Zeman: Jsem pro souboj Babiše a Bartoše. Takhle jsem já porazil Klause

Premium
Prezident Miloš Zeman

Prezident Miloš Zeman o volbách, odškodnění po tornádu, restrikcích při covidu i sexuálních menšinách. „Pokud moje kritika transgenderu odvrátí alespoň jednoho člověka, aby se takové operaci...

2. července 2021

Střet o Stříže. Vláda nerozhodla, kdo bude nový nejvyšší státní zástupce

Igor Stříž

Vláda po ohlášené rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana musí vyřešit, kdo bude jeho nástupcem. ČSSD podpořila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové, aby vláda jmenovala Igora...

28. června 2021  10:52,  aktualizováno  15:21

Proč šéfžalobce nakonec rezignoval? Údajně ho zlomilo nařčení z lobbingu

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podle svých slov rezignaci zvažoval delší dobu. Poslední kapkou bylo podle portálu Česká justice obvinění, že se osobně zapojil do lobbingu v jednom z případů....

16. května 2021  15:54

Kdo by mohl nahradit Pavla Zemana? Ve hře je i exnáměstek Benešové

Náměstek ministra spravedlnosti Daniel Volák říká, že pokud kapacita věznic

Jen krátce poté, co nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman oznámil svou rezignaci, začaly spekulace o jeho možném nástupci. Mezi nimi zaznívá třeba jméno bývalého náměstka ministryně spravedlnosti...

14. května 2021  16:31

V ženské věznici začala stavba nové ubytovny. Zvýší kapacitu i komfort

V současné době jsou odsouzené ženy ve světelské věznici na pokojích po osmi. V...

V ženské věznici ve Světlé nad Sázavou zahájili stavbu nové budovy. Ubytovna rozšíří kapacitu nápravného zařízení o 168 míst. Ženám ve výkonu trestu nabídne větší komfort, zřízeno v ní bude...

26. srpna 2020  14:31

Oznamování nepravostí a korupce na pracovišti bude mít pravidla i svůj úřad

ilustrační snímek

Dlouho připravovaný zcela nový zákon, který má ochránit oznamovatele protiprávního jednání, je napsaný. Ministerstvo spravedlnosti ho v úterý rozeslalo k připomínkám ostatním resortům a dotčeným...

30. června 2020

Už není politický, ale odborný. Tejc se stane náměstkem pro vězeňství

Poslanec a kandidát na prvního místopředsedu Jeroným Tejc na sjezdu ČSSD (13....

Dosavadní politický náměstek ministryně spravedlnosti Marie Benešové Jeroným Tejc se stane na jejím čtvrtým odborným náměstkem. Na starosti bude mít sekci pro boj s korupcí, pro agendu milostí,...

14. února 2020  10:57

Za mříže už od 14 let. Poslanci chtějí nižší hranici trestní odpovědnosti

Šikana jako show pro video natočené mobilním telefonem

Brutálního násilí páchaného dětmi přibývá. Většina ze stovky poslanců je i proto pro snížení věkové hranice trestní odpovědnosti na 14 let, jako je to v sousedních zemích. Návrh podporují například...

5. září 2019

V případě obžaloby by Zeman Babiše neodvolal. Benešovou schvaluje

Prezident Miloš Zeman s ředitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem při natáčení...

Prezident Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov řekl, že by premiéra Andreje Babiše v případě obžaloby ze strany státního zástupce neodvolal. O odvolání ministra spravedlnosti Jana...

18. dubna 2019  21:18

Ministrem spravedlnosti se stal Kněžínek. Trestně stíhaný premiér mu nevadí

Nový ministr spravedlnosti Jan Kněžínek na Pražském hradě. (10. července 2018)

Prezident Miloš Zeman jmenoval ministrem spravedlnosti dosavadního místopředsedu Legislativní rady vlády Jana Kněžínka. Před tím přijal demisi Taťány Malé. „Hodlám se úřadu věnovat naplno, bez ohledu...

10. července 2018  9:35,  aktualizováno  17:08

Malá by uvažovala o nabídce vést justici, převedla podíl ve firmě na muže

Taťána Malá (ANO)

Poslankyně ANO Taťána Malá řekla, že kdyby dostala nabídku, aby se stala novou ministryní spravedlnosti, měla by o to zájem. „Uvažovala bych o tom, určitě,“ řekla iDNES.cz. Malá minulý týden převedla...

18. června 2018  15:38,  aktualizováno  21:32

Spravedlnost by mohla vést Malá. Je ve střetu zájmů, vadí odborníkům

Taťána Malá (ANO)

Zatím není jasné, kdo bude novým ministrem spravedlnosti. Spekuluje se o dvou jménech, z nichž jedno je pro odbornou veřejnost velmi obtížně stravitelné. Jedná se o poslankyni Taťánu Malou, která...

13. června 2018

Vnitro a čtyři další křesla. Poslanci ČSSD se radili, zda vzít vládu

Jan Hamáček, Jiří Zimola a premiér Andrej Babiš před druhým jednáním...

Poslanci ČSSD se sešli v „Klubu 5“ ve Sněmovně, aby se poradili, zda přijmout nabídku Andreje Babiše k jednání o vládě. „V době ekonomického růstu by měla existovat stabilní vláda,“ řekl iDNES.cz...

19. dubna 2018  18:54,  aktualizováno  20:47

ANO jednalo s ČSSD, Hamáček nabídku odmítl komentovat

Předseda ČSSD Jan Hamáček po jednání o vládě s hnutím ANO. Hamáček průběh...

Sociální demokraté jednali s ANO o možnosti menšinové koaliční vlády. Předseda ČSSD Jan Hamáček odmítl o nabídce cokoli říci. Podle něj ji musí projednat nejprve grémium a poté předsednictvo strany....

16. dubna 2018  17:32,  aktualizováno  22:03

Hradecký hejtman Štěpán podpořil Drahoše. Je víc proevropský, říká

Jiří Štěpán vedl sociální demokraty do krajských voleb v Královéhradeckém kraji...

Hradecký hejtman Jiří Štěpán z ČSSD podpořil i pro druhé kolo prezidentských voleb Jiřího Drahoše. Připojil se tím k výzvě svého pardubického kolegy Martina Netolického. Hradecký hejtman se v...

25. ledna 2018  13:03

Pelikán jmenoval Tejce novým náměstkem. Bude shánět podporu pro zákony

Poslanec ČSSD Jeroným Tejc v diskusním pořadu iDNES.tv Rozstřel (6. dubna 2017)

Bývalý poslanec Jeroným Tejc se v pátek stal náměstkem ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Ve své funkci by měl především komunikovat s poslanci a senátory a vyjednávat resortu podporu pro...

8. ledna 2018  9:37,  aktualizováno  10:14

Hašek a Zimola chtějí zachránit ČSSD. Zakládají platformu, podpoří Zemana

Hejtmani Josef Novotný, Michal Hašek, Jiří Běhounek a Jiří Zimola na mimořádné...

Na pátek se podle několika zdrojů MF DNES chystá oficiální akce, na které někdejší jihočeský hejtman Jiří Zimola či bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek chtějí představit novou platformu nazvanou...

4. ledna 2018  19:19

Exšéf poslanců ČSSD Tejc by se mohl stát Pelikánovým náměstkem

Zdeněk Škromach, Michal Hašek a Jeroným Tejc (uprostřed) se omlouvají na

Bývalý šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc by se mohl stát politickým náměstkem ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). S odkazem na zdroje blízké vedení hnutí ANO o tom informoval server...

17. prosince 2017  19:55

Složte mandát, vyzývá jihomoravská ČSSD Sobotku. „Nenechám se zastrašit“

Bohuslav Sobotka (ČSSD) odvolil ve Slavkově u Brna. (21. října 2017)

Jihomoravská ČSSD, za niž jako jednička kandidoval Bohuslav Sobotka, nyní končícího premiéra vyzvala, aby mandát složil. Delegáti na konferenci také převolili krajské vedení strany. Posilují tak...

25. listopadu 2017  13:46,  aktualizováno  19:45

Bývalý šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc odchází po 20 letech ze strany

Ukázka z pořadu Rozstřel - Jeroným Tejc

Bývalý šéf poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc v sobotu oznámil, že po dvaceti letech odchází ze strany. Podle něj širší vedení sociální demokracie odmítlo odpovědnost za debakl v říjnových volbách...

25. listopadu 2017  15:18,  aktualizováno  16:40

Hašek opět dostane klíč od Sněmovny. Bude asistovat poslanci Běhounkovi

Hejtmani Josef Novotný, Michal Hašek, Jiří Běhounek a Jiří Zimola na mimořádné...

Bývalý poslanec a jihomoravský exhejtman Michal Hašek opět dostane vstupní kartu do Poslanecké sněmovny. Bude totiž za minimální odměnu dělat asistenta současnému poslanci a současnému hejtmanovi...

22. listopadu 2017  18:09

Do vedení ČSSD se hlásí Onderka. Pád strany je šancí pro Haška i Tejce

Roman Onderka (ČSSD) v Otázkách Václava Moravce.

Favorit na post šéfa ČSSD Jiří Běhounek požaduje návrat Michala Haška a Jeronýma Tejce. Přidává se exprimátor Brna Roman Onderka, jenž jako první ohlásil zájem o funkci ve vedení. Jižní Morava tak...

21. listopadu 2017  10:39

Běhounek připustil zájem vést ČSSD. Chce zpět Zimolu, Tejce i Haška

Jiří Běhounek.

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek připustil, že by se mohl ucházet o post šéfa sociálních demokratů. Na jednání ústředního výkonného výboru ČSSD ho ke kandidatuře vyzval hejtman Pardubického kraje...

19. listopadu 2017  16:36,  aktualizováno  17:54

Tlak regionů na vedení ČSSD sílí. Odstupte, žádá jižní Morava i Ostravsko

Milan Chovanec hovoří na tiskové konferenci ČSSD ve volebním štábu strany v...

Špičky sociální demokracie čelí v reakci na neslavný volební výsledek sílící kritice spolustraníků. Regionální buňky požadují svolání mimořádného sjezdu v co nejkratším možném termínu a rezignaci...

1. listopadu 2017  21:35

ČSSD musí najít českého Fica, míní Škromach. Pomoc nabízí také Hašek

Michal Hašek na sjezdu ČSSD v Brně (10. března 2017)

Jihomoravští sociální demokraté těžce rozdýchávají porážku ve sněmovních volbách. Od těch minulých přišli o 80 tisíc hlasů. Zatímco v roce 2013 je na jižní Moravě volilo přes 130 tisíc lidí, letos...

24. října 2017  7:01

Jak se činili poslanci? Nejméně hlasoval Stropnický, nejvíc Sklenák

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO)

Jak si vedlo v uplynulém volebním období třiadvacet jihomoravských poslanců? MF DNES zmapovala jejich aktivitu. Řadě z nich se podařilo prosadit důležité zákony, některé politiky ale mohli voliči...

19. října 2017  7:11,  aktualizováno  13:45

Bohumínské usnesení nebylo přijato na věky věků, říká šéf poslanců ČSSD

Šéf poslaneckého klubu ČSSD a dvojka jihomoravské kandidátky sociálních...

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák nepatří mezi nejznámější politiky strany. Přesto je na jihomoravské kandidátce na druhém místě, hned za premiérem Bohuslavem Sobotkou. V předvolebním...

10. října 2017  7:06

Chovanec chtěl omluvu od Pelikána za slova, že policie ovlivňuje volby

Milan Chovanec na sjezdu ČSSD v Brně (10. března 2017)

Slova ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, že policie se žádostí o vydání Andreje Babiše snaží ovlivnit volby, vyvolala spor s ministrem vnitra Milanem Chovancem. „Já jsem ho vyzval, aby na...

21. srpna 2017  12:38,  aktualizováno 

Nesmyslné žaloby o odškodné zatěžují stát, stěžovatele má odradit poplatek

Justice, talár, soudce, zástupce, soud, spis, trest, odvolat

Nesmyslné žaloby na stát o odškodné představují podle ministerstva spravedlnosti výraznou administrativní zátěž. Stěžovatelé v řízení většinou neuspějí, přesto se jich na úřady obracejí každý rok...

28. června 2017  12:50

Zbláznil se, sebevražda ČSSD pokračuje, schytal to Štěch za útok na OSVČ

Milan Štěch, ČSSD

Sociální demokracie se rozhodla politicky definitivně zničit, zbláznil se, podobná kritika míří ze všech stran na šéfa Senátu Milana Štěcha kvůli tomu, jak s despektem mluvil o OSVČ. Kvůli tomu se od...

16. června 2017  15:35,  aktualizováno  16:16

Birke končí jako volební manažer ČSSD, funkci dočasně přebírá Chovanec

Jan Birke na jednání grémia ČSSD (14. června 2017)

Místopředseda ČSSD Jan Birke se rozhodl skončit ve funkci volebního manažera strany. Ve čtvrtek o tom informovala Česká televize, později své rozhodnutí potvrdil sám Birke. Vysvětlil, že by nový...

15. června 2017  8:49,  aktualizováno  11:55

Babiš označil Sobotku za zbabělce, Bělobrádek premiéra pochválil

Tisková konference vedení ČSSD (14. června 2017)

Premiér Bohuslav Sobotka je zbabělec, který opouští potápějící se loď jen proto, aby se zachránil, prohlásil šéf hnutí ANO Andrej Babiš v reakci na oznámení Sobotky, že odstupuje z vedení ČSSD. Lídr...

14. června 2017  20:56,  aktualizováno  21:49

ČSSD řeší dělbu vlivu mezi Sobotku, Chovance, Zaorálka. Rozumné, říká Zeman

Premiér Bohuslav Sobotka při tiskové konferenci na Úřadu vlády (14. června 2017)

Premiér Bohuslav Sobotka s kolegy z nejužšího vedení strany právě řeší, zda si ve straně jinak přerozdělit moc a vliv. Zvažovaná varianta je, že Sobotka zůstane jen premiérem. Stranu by místo něj...

14. června 2017  10:40,  aktualizováno  18:27

Chybí nám lídr, nástupce Sobotky v ČSSD nevidím, řekl Zimola v Rozstřelu

Bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. (14....

V nastávající prezidentské volbě by sociální demokraté podle exhejtmana Jiřího Zimoly mohli podpořit Miloše Zemana. „Neskrývám se svými sympatiemi k panu prezidentovi,“ řekl v pořadu Rozstřel na...

13. června 2017  13:31,  aktualizováno  14. 6. 13:13

Předsednictvo rozhodlo o přeregistraci v ostravské ČSSD a škrtalo v kandidátce

Adam Rykala (ČSSD).

Páteční předsednictvo ČSSD schválilo přeregistraci ostravských členů strany, což v praxi znamená paralyzování stranické činnosti ve městě. Zároveň z krajské kandidátky pro parlamentní volby vyloučilo...

19. května 2017  19:55
Témata: Alena Schillerová, Barbora Rázga, Diskusní pořad Rozstřel, Facebook, Hippokratova přísaha, Ivo Vondrák, Jan Kohout, Jiří Mihola, Lubomír Zaorálek, Marian Jurečka, Martin Stropnický, Masarykova univerzita, Ministerstvo obrany, násilí, Parlamentní volby 2021, Pavel Zeman, Richard Brabec, SOCDEM, Vysočina, Zbyněk Stanjura, Komentáře, glosy, názory

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.