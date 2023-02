České výročí slaví místo Čechů tváře z fotobank, za kampaň dá vláda 9,5 milionu

„Významné vývojové změny a základní hodnoty, na kterých stojí česká společnost, připomíná nová komunikační kampaň 30 let České republiky, která běží od 6. února do 19. března 2023. Jejím cílem je ukázat hodnotové ukotvení i úspěchy, jichž jsme jako země dosáhli za prvních 30 let existence samostatné České republiky,“ stojí na stránkách vlády.

Připomínku významného jubilea samostatného státu ale kazí samotné provedení - video spoty, které jsou částečně z videobank namísto vlastního zpracování. Ve spotech se tak objevují například senioři, které jiná zahraniční firma použila k reklamě na doplňky stravy k zlepšení zraku.

Za videi stojí filmařská firma Punk Film, s. r. o., které za to vláda zaplatila 294 151 korun. Její majitel Ondřej Beránek se ale brání, že pouze postupovali v rámci přání klienta a jeho zadávací dokumentace. „Skutečně jsme to dělali a za nás je to naprosto v pořádku,“ potvrzuje pravost smlouvy v registru smluv. Hájí se, že sama vláda žádala, aby videa pocházela z archívů a videobank.

„My to respektovali. Cena naprosto odpovídá realizaci, protože za 294 tisíc korun skutečně spoty natočit nejdou. Reklamní spot se pohybuje kolem milionu a výš,“ brání se. Redakce iDNES.cz oslovila i úřad vlády, do vydání článku ale odpověď neobdržela.

Pravost uzavřeného kontraktu potvrdil rovněž mluvčí vlády Václav Smolka, který ale iDNES.cz sdělil, že zatímco videa si stát nechal udělat, fotoprezentaci zpracovávalo příslušné oddělení vlády. Příjemci kampaně tak některé fotozáběry mohou znát ze zahraničí.

Zatímco plakát říkající, že Česko je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, použili kreativci v zahraničí k propagaci procházek, stavaře řešící projektovou dokumentaci využili na svých stránkách pracovníci Kolumbijské školy profesionálních studií. Obrázky je možné dohledat pomocí prohlížeče Google.

Kromě smlouvy se společností Punk Film zaplatila vláda také 9 104 690 korun s DPH firmě Lion Communications s.r.o. - ta má zajistit mediální prostor v televizi, rádiu a na internetu.

„Mohlo to být lepší,“ shodují se experti

Experti se shodují, že částka, kterou Punk Film za zakázku obdrží, je nízká, a s takto nízkým rozpočtem se těžko natáčí vlastní spoty nebo dělají fotomateriály. Přesto poukazují na to, že odvedená práce mohla být lepší. I tak ale dávají za pravdu Beránkovi, že je nyní běžnou praxí používat videa a fotky z databank.

„Záleží na tom, jaký máte rozpočet. Určitě si můžete natočit vlastní záběry, ale tahle cena za pět klipů je až extrémně nízká. Záleží na tom, co si chcete koupit. Jestli máte hlad, potřebujete se najíst a stačí vám normální oběd v běžné restauraci, nebo chcete do michelinské restaurace,“ soudí vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Univerzitě Karlově Denisa Hejlová.

Podotýká, že i kdyby spoty točila přímo najatá společnost, pravděpodobně by se v nich neobjevili obyčejní lidé, ale občané s hereckými zkušenostmi. „Šlo by to udělat i nákladněji, ale nejsem si jistá, jestli by běžný člověk poznal rozdíl. Exekutiva by mohla být lepší, mít lepší provedení, ale nevidím na tom v zásadě nic špatného,“ hodnotí Hejlová.

Majitel marketingové a PR agentury Petr Lesenský popisuje, že natáčení vlastních reklam je dnes drahou záležitostí. Je totiž potřeba zaplatit kvalitní techniku, svícení, štáb a v neposlední řadě herce. Proto se často sahá pro výplň do databank. „U produktové reklamy se s tím můžeme setkávat, ale ve spotu české vlády oslavující 30 let samostatnosti je to trochu překvapující a ne úplně vhodné,“ konstatuje.

„Ani ne 300 tisíc korun není na pět videospotů úplně vysoká částka, dalo by se uvažovat o něčem progresivnějším a nápaditějším, zároveň i levnějším. Oslovit kupříkladu influencery, umělce, vědce, sportovce nebo klidně i běžné lidi a vyzvat je k blahopřání republice, a z toho pak sestříhat dynamický spot, čímž by se vyhnuli i nutnosti výplně z databanky,“ myslí si Lesenský.