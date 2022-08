Komunikace vlády je bída. Má smůlu, že řeší několik krizí, říkají odborníci

Vládní prázdniny skončily. Nyní politici opět čelí mnoha otázkám ohledně zdražování energií, bydlení a celkové vysoké inflaci. Již na počátku války na Ukrajině však mnozí odborníci poukazovali na špatnou komunikaci vlády směrem k veřejnosti. Například i pod příspěvky premiéra Petra Fialy či dalších ministrů na sociálních sítích.

Lidé v komentářích například upozorňují jen na pouhé signály ze strany vlády. „Nicméně by si vláda měla uvědomit, že komunikace je velice důležitá. Protože i když něco udělají správně, ale nedokážou to komunikovat, pak je to k ničemu,“ reagoval třeba Tomáš. Podobných příspěvků jsou však desítky.

Podle Karla Komínka z Institutu politického marketingu je však vládní komunikaci těžké hodnotit. „Pokud by vláda chtěla zaujmout velmi aktivní postoj a začít situaci řešit ve stylu bývalého premiéra Babiše, tak nekomunikuje adekvátně. Od konzervativní vlády lze ovšem očekávat, že situaci bude chtít řešit jen do určité míry,“ podotýká pro iDNES.cz Komínek.

Stále mi přijde, že na něco čekají

Problém pro vládu podle jeho slov spočívá v tom, že nastoupila právě po Babišovi, který dokáže vytvořit velmi intenzivní dojem, že jakýkoli problém řeší s plným nasazením osobně. „Nemusí to ani tak být, jde čistě o to, co vnímají voliči. Značná část populace tak může cítit, že by se o ně jiné vlády postaraly lépe,“ vysvětluje politický marketér.

Politolog Jan Kubáček pro iDNES.cz současně poznamenal, že komunikace vlády směrem k veřejnosti je stále bída. „Stále mi přijde, že na něco čekají. Opravdu už nevím na co. Chytají se do toho sami. Dostávají se do obrovské defenzivy,“ podotýká politolog.

Kubáček si myslel, že se vláda již poučila s pěti tisíci korunami pro rodiny s dětmi. „Tam jsem myslel, že se poučí. Pak i u podpůrného energetického balíčku. Vlastně něco oznámili, pak několikrát změnili jeho výši a nakonec ve výsledku několik dní mlčeli. Jinými slovy: Myslím si, že vláda tohle obrovsky podceňuje. Jede ideologicky na modelu typu: my to přemlčíme. To je devastující,“ poznamenal Kubáček.

Jeho slova doplňuje i politický marketér z brněnské PR agentury Lesensky.cz Daniel Zeman. Pokud jde například o energetickou krizi, bylo by podle něj vhodné veřejnost informovat například v hlavním vysílacím čase.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) pronesl projev k aktuální politické a ekonomické situaci, 22. června 2022 v Praze.

„Jeden takový pokus premiéra zde již před pár měsíci proběhl a šlo spíše o banální povzbuzení „Zvládneme to.“ Nyní by se hodilo vystoupit a říct, co hodlá vláda dělat. Je to hlavně pro její dobro, protože nyní mají mnozí občané pocit, že vláda nedělá nic a vzniká tak prostor pro komunikaci opozice, případně pro dezinformace,“ zdůrazňuje Zeman.

Mnozí lidé také posměšně nazývají Fialu premiérem Ukrajiny. Podle Komínka z politického institutu se podobné nálepky sloužící k dehonestaci politických protivníků používají odnepaměti. „Ta část společnosti, která tuhle nálepku používá, neměla důvěru v současnou vládu od začátku. Dobře to ale ilustruje lidmi vnímanou aktivitu české vlády v otázkách týkajících se domácích problémů a výrazněji medializovaných aktivit směrem k Ukrajině,“ podotkl politický marketér.

Nicméně politika je podle Komínka z větší části věcí dojmů a emocí, a proto to, co lidé vnímají, má mnohem větší vliv na pozici vlády než jakákoli objektivní skutečnost.

„Komunikace vlády je nedostatečná, hodily by se například pravidelné brífinky, které by složitou situaci uváděly do kontextu. Ministr vnitra o integraci, ministr školství nebo zdravotnictví či ministr financí by mohli například uvést, že v Česku přibylo za půl roku několik desítek tisíc nových daňových poplatníků, což se příznivě podepíše na rozpočtu,“ doplňuje politický marketér Zeman.

Nikdo neví, co bude

Politolog Kubáček pro iDNES.cz poznamenal, že u voličů ODS se začíná objevovat velká frustrace mezi podnikateli. „Ti hodně podporovali změnu a byli přesvědčenými voliči koalice Spolu. Teď se dostávají do situace, kdy neví, co bude. Reálně se bojí, že budou zavírat nikoliv oddělení, ale celé fabriky,“ podotkl politolog.

Pád vlády však podle něj nehrozí. „Myslím si, že to spíše povede k frustraci ve vládě. Většinou jsou výsledkem dvě situace. Nejdříve se vláda zcelí. Ale dlouhodobě, počítám především během příštího roku, frustrace povede k rozkolům a hádkám o jiná témata. V tu chvíli je to pro vládu nebezpečné,“ komentuje Kubáček.

Rozpad vlády neočekává ani Komínek. Vyloučit to však podle jeho slov nejde. „Důvěra ohrožena je a to od samého nástupu vlády. Každá vláda musí začít pracovat na své podpoře hned den po volbách, a ta současná má velkou smůlu, že řeší ne jednu, ale hned několik bezprecendentních krizí,“ zdůraznil a současně doplnil, že současná vláda byla zvolena s ohromnými očekáváními.

„Ta pravděpodobně nemohla nikdy naplnit ani za těch optimálních okolností. To je nebezpečný mix, který z pohledu voličů neaktivní nebo nesprávně komunikující vláda nemusí zvládnout,“ uzavřel politolog.