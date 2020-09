Mám se stydět, že jsem bílý heterosexuál? zpochybnil Ondráček zprávu vnitra

„Neobjevil jsem tam něco, že by se bílý heterosexuální člověk stával menšinou,“ oponoval komunistickému poslanci předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který byl zpravodajem při projednávání zprávy ve výboru.

„Nemyslím, že by tam bylo poukazováno na to, že nošení vlajky do společnosti nepatří,“ reagoval na další Ondráčkovu připomínku, podle kterého se lidé začnou za chvilku stydět snad i za to, že nosí vlajku a že jsou vlastenci.

Zpráva o extremismu za uplynulý rok kritizuje například to, že některá prokremelská dezinformační média se snažila veřejnosti vsugerovat myšlenku, že domobranecké skupiny představují důležitý pilíř obranyschopnosti státu, který je schopný hájit tradiční české hodnoty před imigranty a muslimy.

Zpráva zmiňuje i tradiční jízdu motorkářského klubu Noční vlci při výročí konce druhé světové války. Klub aktivně podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina, „K těmto motorkářům, jejichž činnost je předmětem zájmu bezpečnostních složek nejen evropských zemí, chovají sympatie někteří aktivisté z řad extrémní pravice, dogmatických komunistů, alternativní mediální scény a domobraneckých uskupení,“ píše se ve zprávě o extremismu.

Adorování Ruska dogmatickými komunisty

Zpráva o extremismu se věnuje i dogmatickým komunistům, s jejichž názory se podle dokumentu vnitra ztotožňují i někteří jednotliví členové Komunistické strany Čech a Moravy.

„Zaznamenány byly vazby některých dogmatických komunistů na proruské entity v České republice. Část z nich se opakovaně zúčastnila nejrůznějších vzpomínkových akcí v Rusku. Publikující jedinci psali tendenčně zaměřené články adorující Ruskou federaci a kritizovali vývoj na Ukrajině, zahraniční politiku USA a NATO. Někteří tak svým přístupem mohli podporovat vlivové akce Ruské federace,“ píše se doslova ve zprávě.

Loni v květnu se premiér Andrej Babiš i ministr zahraniční Tomáš Petříček distancovali od cesty komunistického poslance Ondráčka na území na východě Ukrajiny, které ovládají proruští separatisté. Ondráček byl přijat představiteli samozvané Doněcké lidové republiky.