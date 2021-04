POLITICKÝ DIÁŘ: O možném bezvládí v sociální demokracii

V pondělí by nás měla čekat velikonoční pomlázka. Nejspíš z toho ale nebude nic. Jak napsal ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček: „Lidi, neblázněte, zůstaňte o svátcích doma, i když bude krásně! Je brzy chodit na návštěvy a na koledu, cena by byla příliš vysoká. (...) Vydržme to, prosím. Pomlázku si užijeme příští rok!“ Příspěvek je ovšem z loňského jara.