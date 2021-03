POLITICKÝ DIÁŘ: O Blatného předpovědi a Mynářově teorii fandění

Ministr zdravotnictví Jan Blatný má na nějaký čas jistotu, že o své křeslo ještě nepřijde. Údajně mu to výslovně slíbil Andrej Babiš, ačkoli někteří lidé z premiérova okolí by byli pro radikální řez tak, jak ho navrhuje Miloš Zeman. Od premiéra prý Blatný na oplátku dostal seznam úkolů, věcných i personálních, které má za toto ujištění splnit. Těžko říci, jaké přesně.

Vzhledem k Blatného mediálním výstupům z poslední doby se však zdá, že se měl ministr zdravotnictví stát z vůle premiéra ještě prognostikem a komikem. Takto například Blatný odpovídal na to, proč hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou střídá ve funkci její kolegyně ze severní Moravy Pavla Svrčinová: „Je to něco, co se nějakým způsobem děje.“ Je to jasné, ne?