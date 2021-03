Politický diář: O pozadí vládních změn, jež by se líbily Zemanovi

Velká Babišova rošáda? Blatný a Petříček na cestě z vlády, zdravotnictví by měla ČSSD,“ hlásala na sklonku minulého týdne CNN Prima News. Podle ní se měl stát ministrem zdravotnictví poslanec za ČSSD a­ bývalý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Hnutí ANO by za přenechání resortu zdravotnictví socialistům získalo ministerstvo zahraničí, odkud by se musel pakovat vyzyvatel Jana Hamáčka v souboji o ­post šéfa strany Tomáš Petříček. Na jeho místo by podle některých spekulací mohl nastoupit státní tajemník na „zamini“ Miloslav Stašek.