Říká mi, že jsem komik, stěžoval si šéf SPD Okamura na ministra Síkelu

„Jestli je někdo komik, tak vy a měl byste podat demisi. A místo, abyste řešil problémy občanů, tak ztrácíte na ministerstvu čas, že jste tam vyvěšoval ještě ukrajinskou vlajku,“ prohlásil Okamura.

Vládní návrhy v oblasti energetiky před tím označil za nedostatečné, protože podle šéfa SPD neřeší jeho příčiny. Navrhoval ukončení obchodování s elektřinou vyrobenou v České republice přes lipskou burzu a zajištění nízkých zastropovaných cen energií pro české občany, opuštění systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami, kontrakt na levný plyn přímo od producenta, tedy v Rusku, a odstoupení od projektu Evropské unie Green Deal, který označil Okamura za šílený.

„Vy jste opravdu jak z Marsu, pane ministře, vy to neuvědomujete, protože vy když jdete po ulici, tak vás většina lidí ani nepozná, takže oni vám to neřeknou. Oni vás prostě nepoznají. To znamená, oni vám nemůžou říct, takže nemáte zpětnou vazbu,“ napadal ministra průmyslu šéf SPD.

„Můj přítel, kamarád, maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, s kterým jsem jenom za poslední dva měsíce jednal už dvakrát osobně jak v Budapešti, tak v Praze, tak přivezl teď z Ruska pro zimu další dodávky levného plynu pro Maďarsko. Kdybychom my byli u vlády a my byli součástí vlády, já pojedu domluvit ten levný plyn, a už to mám také rozjednané s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártó, že nám otevře dve,“ vyprávěl také ve Sněmovně Tomio Okamura.

Nemůžeme si dovolit utratit vyšší stovky miliard, řekl Síkela

„Nemůžeme si dovolit utratit vyšší stovky miliard korun,“ hájil před tím před poslanci návrh vlády na zastropování cen elektřiny a plynu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Zastropujeme cenu silové elektřiny včetně DPH na 6 korunách a cenu plynu na 3 korunách včetně DPH za kWh,“ oznámil v pondělí premiér Petr Fiala. Pro domácnosti i malé podnikatele ze stanovené maximální ceny silové elektřiny vyplývá konečná cena 7 až 9 korun za kWh.