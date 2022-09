Hnutí ANO okomentuje plán vlády zastropovat ceny elektřiny a plynu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Sněmovna bude návrh zastropovat ceny energií schvalovat na mimořádné schůzi v pátek, Senát příští týden v úterý. Rozpočtové náklady opatření v příštím roce vláda odhaduje na 130 miliard korun.

Vláda svým rozhodnutím zastropovat ceny energií reagovala na jejich prudký růst v důsledku Putinovy války proti Ukrajině a energetické války Ruska proti Západu. Rusko se rozhodlo úplně zastavit plynovod Nord Stream 1.

ANO dlouhodobě vládu vyzývalo, ať ceny zastropuje, bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš navrhl, aby cena elektřiny a plynu byla ohraničena částkou 1 500 korun za jednu megawatthodinu. Šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, by to znamenalo „bilionový zásek“ do rozpočtu.

„Jestliže se v tuto chvíli nastavuje strop šest korun za kWh, tak si uvědomme, že před dvěma lety byla cena koruna a před rokem přibližně dvě koruny. Je dobře, že se vláda rozhodla zastropovat ceny energií, ale sazby jsou extrémně vysoké,“ uvedl pro iDNES.cz exministr průmyslu a obchodu za ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.