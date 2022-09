Síkela chce 30 miliard na pomoci firmám kvůli energiím, válečná daň nebude

Ještě v pondělí vláda počítala s tím, že v Česku kvůli financování zastropování cen elektřiny zavede takzvanou windfall tax a Stanjura mluvil o to, že počítá s výnosy této daně 70 miliard korun. „Válečná daň bude dočasná,“ řekl v úterý v Senátu premiér Petr Fiala. Termín „válečná daň“ používal místo windfall tax.

Evropský návrh podle Stanjury předpokládá, že se budou zdaňovat zisky už za letošní rok. „Což jsme nechtěli z ústavněprávních důvodů,“ řekl ministr poslancům. Obrátil se s tím proto na ústavní právníky. Česká vláda navíc Stanjury předpokládala, že srovnávací období pro výpočet zisků bude sedm let, protože do dvou posledních let zasáhla pandemie covidu. Evropský návrh ale předpokládá srovnávací období posledních tří let, v nich jsou dva covidové.

Evropský návrh také podle něj obsahuje návrh stanovit u energetických společností maximální výrobní cenu pro určitý typ zdrojů elektráren. Vše nad to si bude moc stát vzít a použít to na kompenzace.

Vláda už v pondělí navrhla zastropovat cenu silové elektřiny na 6 korunách a cenu plynu na 3 koruny včetně DPH za kilowatthodinu pro domácnosti, živnostníky a veřejné instituce. Rozpočtové náklady vláda tohoto opatření v příštím roce odhaduje vláda na 130 miliard korun.

Síkela nastínil svůj plán pomoci

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela chce podporu s energiemi pro zhruba 8000 firem, navrhuje na to vyčlenit 30 miliard korun. Nepočítá ale se zastropováním cen pro velké firmy, ale s kompenzacemi. Počítá s podporou pro odvětví, která mají zvýšenou energetickou náročnost, například pro zpracovatelský nebo těžební průmysl.

Už v úterý Senátu Síkela řekl, že navrhne takzvaný dočasný krizový rámec, na němž se dohodl se zástupci zaměstnavatelů. Jedna část programu bude firmám kompenzovat zvýšené náklady na plyn a elektřinu. Pokud jim kvůli energiím klesne provozní zisk EBITDA o víc než polovinu, bude jim stát část nákladů kompenzovat, a to do 45 milionů korun na jednu firmu.

„Ten, kdo by měl nárok větší, bude muset jít jinou formou té pomoci, a sice požádat o kompenzace provozních nákladů z titulu zvýšených cen energií, ale v případě, pokud prokáže, že se díky zvýšeným nákladům dostal do provozní ztráty. Tam jsou tři možnosti: firmám s normální energetickou spotřebou kompenzace 30 procent nákladů, firmám se zvýšenou spotřebou 50 procent nákladů, firmám s vysokou spotřebou je to 70 procent způsobilých nákladů. Ale vždy je to maximálně do 80 procent provozní ztráty. Je to omezeno v tuto chvíli částkou maximálně 200 milionů na jednu firmu. To je návrh, se kterým já jdu do vlády,“ řekl již v úterý v Senátu Síkela.

Vláda bude jednat i o rozpočtu na příští rok

Vláda projedná také návrh státního rozpočtu na příští rok, který ministerstvo financí připravilo se schodkem 270 miliard korun, ale ještě před zastropováním cen elektřiny a plynu.

Vláda návrh státního rozpočtu na příští rok má začít projednávat a schvalovat by ho měla až na příštím zasedání. Ministr Stanjura ho připravil se schodkem 270 miliard korun. Návrh ministerstva financí zatím počítá s příjmy 1,749 bilionu korun a výdaji 2,019 bilionu korun. Návrh ovšem vznikal ještě před tím, než se vláda shodla na zastropování cen elektřiny a plynu a rozpočtových dopadech tohoto opatření.