Síkela podpořil přerušení obchodování s povolenkami. Hájil Němce a Green Deal

Připustil ovšem, že je skeptický k tomuto úsilí. „Nebudu před vámi ale skrývat, že si nejsem jist, že pro tento návrh získáme kvalifikovanou většinu, protože většina západní části Evropy a severní části Evropy je na otázku povolenek velmi citlivá. Oni to považují za určitý symbol ochrany a klimatické budoucnosti této planety,“ uvedl Síkela.

Ministr průmyslu a obchodu vystoupil v Senátu společně s premiérem Petrem Fialou a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Obhajovali a vysvětlovali pondělní rozhodnutí vlády zastropovat cenu silové elektřiny včetně DPH na 6 korunách a cenu plynu na 3 korunách včetně daně z přidané hodnoty hodnoty za kWh.

Rozpočtové náklady svých opatření vláda v příštím roce odhaduje na 130 miliard korun. Pokrýt to mají podle ministra financí Zbyňka Stanjury dividendy ze státních firem, windfall tax čili daně z mimořádných zisků a zvýšené příjmy právě z emisních povolenek. „Válečná daň bude dočasná,“ řekl v Senátu Fiala a termín „válečná daň“ používal důsledně místo názvu windfall tax.

Nemohou za to Němci a Green Deal, řekl Síkela

Síkela se ve svém vystoupení v Senátu také zastal Německa a evropského plánu Green Dealu. „Teď říkat, že za celý problém mohou Němci a Green Deal, je velmi jednoduché a není to pravda,“ řekl Síkela.

Extrémní horko podle něj zvětšilo poptávku klimatizovat a extrémní sucho a rekordně nízké hladiny Rýnu, vyschlé řeky v Řecku, Portugalsku, Španělsku, na Balkáně neumožnily zapnout hydroelektrické zdroje, které za normálních okolností mívají zapnuty.

„Do toho vstoupila odstávka více než poloviny jaderných reaktorů ve Francii, kdy země, která je nejvíce soběstačná s výrobou elektřiny v celé Evropě a vyrábí z jaderné energie 75 % celkové spotřeby, se stala čistým dovozcem a zemí, která je v tuhle chvíli úplně závislá na dovozech energií elektřiny z okolních států,“ řekl Síkela.

Vládě ve středu navrhne takzvaný dočasný krizový rámec, na němž se dohodl v pondělí se zástupci zaměstnavatelů. Jedna část programu bude firmám kompenzovat zvýšené náklady na plyn a elektřinu. Pokud jim kvůli energiím klesne provozní zisk EBITDA o víc než polovinu, bude jim stát část nákladů kompenzovat, a to do 45 milionů korun na jednu firmu. S Evropskou komisí se bude snažit vyjednat prodloužení krizového rámce do konce příštího roku.