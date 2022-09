Evropský strop na elektřinu vyrobenou bez plynu? 180 eur za MWh, říká návrh

Maximální prodejní cena elektřiny vyráběná neplynovými elektrárnami by měla být stanovena na 180 eur za megawatthodinu, což je v přepočtu zhruba 4420 korun. Upozornila na to agentura Reuters, podle které to vyplývá z pracovní verze návrhu opatření ke zmírnění dopadů rostoucích cen energií, jehož konečnou podobu ve středu ve Štrasburku představí Evropská komise.