V noci z neděle na pondělí se otevře registrace pro očkování proti covidu pro děti od pěti do jedenácti let. Dosud bylo možné podávat vakcínu jen dětem od dvanácti let. Snížení věkové hranice umožnilo rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). „Očkováním chráníme zbytek populace,“ říkají lékaři.