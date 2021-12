Očkovat se půjde u zubaře či v lékárně. Pokud projde Vojtěchův návrh

V příštích měsících nejspíš zájem o očkování na koronavirus poroste. Podle ministra zdravotnictví je dobré otevřít co nejvíce možností, jak se lidé mohou na očkovat. Brzy by tak mohli vakcínu ve svých ordinacích podávat nejen praktičtí lékaři, ale také třeba zubaři nebo lékárníci. Adam Vojtěch chce změnu zákona prosadit co nejdříve. Schválit ji však bude muset ještě Sněmovna.

S tím, že by se do očkování mohli zapojit i zubní lékaři, přišla iniciativa Lékaři pomáhají Česku. Vyzvala lékaře se soukromými ordinacemi, aby se přihlásili do očkovacích center nebo nabídli zájemcům o očkování vyhrazený čas ve svých ordinacích. V současné době má podle informací na webu přes 1250 dobrovolníků a 135 ordinací.

Ministr Vojtěch ale v pátek informoval, že současná legislativa očkování zubařům v jejich ordinacích neumožňuje, mohou se přihlásit do očkovacích center. Dlouhodobě po možnosti očkovat volají také zástupci lékárníků.

Adam Vojtěch @adamvojtechano Řešili jsme s iniciativou Lékaři pomáhají Česku očkování v zubních ordinacích. Nyní mohou zubaři očkovat v očkovacích centrech nebo ve spolupráci s lékaři se specializací (tzv. L3). Zákon ale nedovoluje, aby očkovali ve svých ordinacích. Budeme to dále řešit. oblíbit odpovědět

Podle Vojtěcha bude vláda také projednávat zjednodušení systému vystavování žádanek o potvrzovací PCR test po pozitivním antigenním testu, například ve škole nebo v zaměstnání.

„V současné době ji musí vypsat praktický lékař, kteří jsou tím poměrně zavalení,“ řekl ministr. Dětem by měla být nově žádanka vystavena automaticky a zaměstnanci dostanou o pozitivním testu potvrzení, se kterým mohou do testovacího místa.

Aktuálně se v Česku podává až ke sto tisícům dávek denně, očkovací kapacity přitom stále stoupají. V pondělí se možnost registrace k očkování otevřela také dětem od 5 do 11 let a lidem nad 55 let se již brzy zkrátí interval mezi druhou a třetí dávkou na 5 měsíců. Výrazně tím přibude lidí, kteří budou mít o očkování zájem.

Aktuálně na území ČR funguje 458 očkovacích míst, skoro každé šesté se nachází v Praze. V hlavním městě je v provozu celkem 83 očkovacích míst, kromě nich je navíc možné vakcínu dostat v ordinacích praktických lékařů.

V Česku je zhruba 6800 praktických lékařů pro dospělé a 4800 pro děti a dorost. Podle dat ministerstva očkuje jen asi 3360 ordinací. Zubních lékařů je asi 7500, gynekologů kolem 1600 a dalších ambulantních specialistů asi 12.700. Lékáren je zhruba 2800.

Celkem bylo v Česku podáno přes 14 milionů dávek vakcíny proti covidu. Bezmála šest a půl milionu lidí má ukončenou vakcinaci. Většina z téměř 14,4 milionu dávek očkování proti covidu-19 byla podána v očkovacích centrech.