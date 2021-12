Očkování dětí odstartovalo. Má chránit hlavně je samotné, říká pediatrička

Děti neočkujeme kvůli ochraně starších, ale abychom chránili je samotné, řekla pro iDNES.cz předsedkyně Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost Ivana Hülleová. Registrace na očkování dětí od pěti do jedenácti let se otevřela, dosud mohly vakcínu dostat jenom starší dvanácti let. Přestože většina z nich má mírný nebo bezpříznakový průběh, těžké případy i úmrtí existují.