Nedočkaví rodiče se vrhli na registraci. Očkovací centra na děti nestačí

Na Twitteru si mnoho rodičů od rána stěžuje na nefunkčnost registračního systému. Některým web nabízí termíny až v lednu, někteří ve svém kraji nemůžou sehnat očkovací místo vůbec. Poté, co se uvolnily termíny v očkovacím místě v Brně, navíc webové stránky ministerstva zdravotnictví nabízely jen přibližně padesát termínů na leden. Což je vzhledem k velkému zájmu rodičů nedostačující.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena OČKOVÁNÍ. Otevřeno. S ohledem na velký zájem mohou již nyní rodiče zaregistrovat své děti ve věku 5-11 let na očkování. Vakcíny dorazí již za pár dní a do konce týdne budou termíny. oblíbit odpovědět

V Praze se dopoledne bylo možné zaregistrovat pouze na očkovací místo v Kongresovém centru. Nyní server v hlavním městě nabízí tři očkovací místa.

Vakcínu šlo podle registračního portálu v pondělí dopoledne dostat na zhruba 20 místech ČR. Aktuálně se počet zvýšil na 27 míst po republice. Středočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Olomoucký a Liberecký kraj ale na výběr nejsou vůbec a rodiče mohou zvolit jen místo v jiném regionu.

Ministr Adam Vojtěch v pondělí dopoledne veřejnost informoval, že očkovacích míst bude v příštích dnech přibývat a mělo by jich být až 50. Zatím do očkovacích center bylo k pondělnímu odpoledni přihlášeno k očkování více než 8 500 dětí ve věku pět až 11 let. Dalších téměř 6 600 dávek očkování si podle Vojtěcha objednalo 120 praktických lékařů pro děti a dorost.

„Možná někdo hledal třeba v některých krajích, například Jihomoravský kraj, a podobně, tam ještě nebyl propsán. Místa budou ještě přibývat. Po celé republice by mělo být zhruba 50 očkovacích míst pro registraci. Samozřejmě je velmi důležité, aby se zapojili praktičtí lékaři pro děti a dorost, pokud někdo se třeba nemůže zaregistrovat do očkovacího místa, tak prosím, ať využije služeb praktického lékaře,” uvedl Vojtěch.

Mnoho rodičů si na sítích stěžovalo také na to, že ačkoli žádali o dávku pro dítě ve věku 5-11 let, systém je zařadil do skupiny žádostí o vakcínu určenou pro děti od 12 let. Profil Chytrá karanténa na Twitteru ujišťuje, že je tento problém již vyřešený, další lidé to však rozporují.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena REGISTRACE. Nyní jsme upravili registrace pro děti 5-11 let. Původně rodiče museli zvolit typ vakcíny, a to bylo asi zbytečně složité. Nyní jsme tento krok zjednodušili. Všem, kterým systém vygeneroval zařazení do špatné skupiny zavoláme a najdeme nový termín. oblíbit odpovědět

Jedna z komentujících uvádí, že ji koordinátorka očkování z FN Brno Magda Silná odkázala k pediatrovi s tím, že v jejich nemocnici nejsou dětské vakcíny zatím vůbec k dispozici. A to přes to, že systém ministerstva zdravotnictví registraci na ně umožňoval.

Krajská nemocnice Liberec v pondělí oznámila, že děti od pěti let nebude očkovat vůbec. Pro vakcínu si tak ti nejmenší musí dojít ke svému dětskému lékaři.

Děti od 5 do 11 let se aktuálně očkují pouze vakcínou Comirnaty junior od společnosti Pfizer/BioNTech. Do ČR by tento týden mělo dorazit 300 tisíc dávek dětské vakcíny.