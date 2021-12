Kubek nechtěl být pokusným králíkem a radil, jak se proti očkování bránit

V době, kdy svět sužovala tzv. prasečí chřipka, se vláda tehdy rozhodovala, zda nařídit očkování 230 tisícům pracovníků. Očkování proti prasečí chřipce mělo být povinné pro osoby nezbytné k řízení státu. Lidé, kteří by očkování odmítli, měli být sankcionováni. Tehdejší prezident Václav Klaus se k povinnosti vakcinace i tehdy vyjádřil velmi kriticky.

„Mně se to určitě týkat nebude. Vetuji možnost, že by se kvůli této potencionální chřipce mělo něco někomu nařizovat. To je pošlapávání elementární lidské svobody. Není to potřeba dělat. Toto není fatální nemoc,“ řekl Klaus.

Milan Kubek například 1. února 2010 v České televizi urputně bránil dobrovolnost očkování a byl výrazně proti zavedení povinnosti. „Nařídit povinné očkování by bylo v rozporu s článkem 5 úmluvy o lidských právech a biomedicíně, kdy každý občan má právo rozhodnout, jestli mu lékařský zákrok má nebo nemá být proveden,“ řekl šéf ČLK Milan Kubek. A ubezpečoval lékaře, že pokud by byli nuceni se očkovat pod hrozbou pokuty, mají spoustu možností, jak proti tomu postupovat.

„Můžu uklidnit všechny lékaře, že pokud by je někdo nutil a oni se nechtěli nechat oočkovat a pokud by jim někdo chtěl vyměřit nějakou pokutu, tak se mohou odvolat, podat správní žalobu, můžeme se obrátit na Nejvyšší správní soud, a i kdybychom to měli dotáhnout k Evropskému nejvyššímu soudu pro lidská práva, tak Lékařská komora lékaře na holičkách nenechá. Ať se každý rozhodne podle svého svobodného rozhodnutí, podle svých informací a nepodléhá žádnému nátlaku,“ řekl v pořadu Události, komentáře.

Téma se táhlo dlouho. Už i v říjnu 2009 se Kubek vyjadřoval ostře: „Ve smlouvě s českou vládou výrobce odmítá převzít zodpovědnost za nežádoucí účinky očkovací látky. To je varující. Kdyby si byl výrobce jistý, že je to bezpečné, proč by si to dával do smlouvy? (...) Nikdo nechce být v pozici pokusného králíka.“ Tehdejší šéf vakcinologické společnosti Roman Prymula se proti této argumentaci ohrazoval a říkal, že vakcína je bezpečná.

Během nynější pandemie koronaviru však Kubek zaujal opačný postoj a patří mezi přední propagátory očkování, jakožto nejúčinnější zbraně proti covidu. A ke stejnému kroku vybídl i ty lékaře, kteří jako dříve on, mají jiný názor.

„Lékaři, kteří jsou proti očkování, by nejlépe udělali, kdyby z komory vystoupili, když s ní nesouhlasí. Nemohli by pak poškozovat své pacienty. To by bylo asi nejelegantnější řešení. Jedna alternativní kolegyně tohle učinila, teď je léčitelkou a nemůže se vydávat za doktorku,“ řekl v nedávném vysílání CNN Prima News.

Kubek je zhruba 15 let v čele České lékařské komory, třikrát déle než jeho předchůdci. „Antivaxerem“ byl, když mu bylo málo přes 40 let. A nadšeným zastáncem očkování je nyní po padesátce. Ovšem přece jen za jiné situace.

Očkovat se v Česku přede 12 lety proti mexické prasečí chřipce nechalo zhruba 66 tisíc lidí. Podle oficiálních údajů se nakazilo v republice 2 477 osob a do března 2010 na chřipku 102 lidí zemřelo. V nynější koronavirové epidemii zemřelo s diagnostickovaným covidem, který nemusel být nicméně vždy příčinou skonu, skoro 34 tisíc lidí.