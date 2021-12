V Trutnově se koná padesátihodinový očkovací maraton, lidé chodí i v noci

Koncerty, přednášky, plesy, divadlo, konference. Trutnovské Uffo toho za jedenáct let existence pamatuje už hodně. V době covidové pandemie ukázalo, že je skutečně multifunkčním prostorem. Na jaře tu zdravotníci ve velkém prováděli antigenní testy, tentokrát se hlavní sál proměnil ve velkokapacitní očkovací centrum.

Je pátek krátce po osmé hodině večer. V Uffu měly původně v tomto termínu být adventní trhy. Už s předstihem je ale pořadatelé z dobře známých důvodů zrušili. V galerii, ke které se jde do patra po točitém schodišti, probíhá výstava předního českého architekta Zdeňka Fránka. Lidé, kteří do prosklené budovy vcházejí, ale tentokrát nemíří za kulturou.

Fronta na vakcínu

V předsálí stojí ve frontě, všichni bez výjimky s nasazenými respirátory. Dobrovolnice jim měří teplotu a posílá ke třem registračním stolkům v hlavním sále, kde vyplňují dotazníky. Směr návštěvníkům ukazují samolepky s obrázkem injekční stříkačky, které zároveň značí dvoumetrové rozestupy. Vakcíny aplikuje dvojice lékařů. Z noční ulice vchází automatickými dveřmi do Uffa další a další lidé.

Poptávka je nečekaně velká. Drtivou většinu tvoří zájemci o posilovací dávku. Na pátek se zaregistrovalo zhruba 150 lidí, ale za necelé tři hodiny zdravotníci podali bezmála 200 dávek. „Příští týden cestuju do zahraničí a chtěla jsem stihnout třetí dávku, abych měla jistotu. Přes den se mi to nehodilo, jsem ráda, že se můžu nechat naočkovat i večer. Známá mi řekla, že to tady jde rychle,“ prozradila Milena Linhartová z Trutnova.

Pro část návštěvníků bylo motivací k očkování v kulturním centru Uffo samotné. „Jsem blízko termínu třetí dávky a bydlím kousek odtud. Na internetu jsem si všiml, že se koná tahle akce. Na dnešní večer jsem neměl nic v plánu, na televizi nekoukám a tak jsem toho využil. Mohl jsem jít do nemocnice, ale zaujalo mě, že to je na neobvyklém místě,“ sdělil Jan Mikula.

Největší nával byl hned ze začátku. Několik nedočkavců postávalo před společenským centrem zhruba hodinu před oficiálním začátkem „noci vakcín“, plánovaném na 18. hodinu. Zdravotníci proto spustili očkování o čtvrt hodiny dříve. „Na prvních deset minut byli zaregistrováni čtyři lidé, naočkovali jsme jich ale patnáct a další čekali ve frontě,“ upozornil ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.

Celé kolečko od příjmu po podání vakcíny trvá pár minut. „Zabralo to pět nebo deset minut. Nečekali jsme, že to bude tak rychlé a jsme za to rádi. Naše obvodní lékařka proti covidu neočkuje, tak jsme si říkali, že půjdeme sem a že tady třeba bude volno,“ uvedla Jana Kábrtová, z nedaleké Úpice přijela i s manželem.

Další čtvrthodinku lidé sedí v „čekárně“, pokud by se dostavila nežádoucí reakce. Teprve potom obdrží očkovací certifikát. Každý, kdo přijde mezi 20. hodinou a 6. hodinou ranní, dostává malý dárek: vitamíny, dezinfekční gel nebo teploměr. Organizátoři tak motivují návštěvníky, aby přišli do improvizovaného očkovacího centra i v méně atraktivní čas.

Pomoct dobré věci

Do maratonu se zapojilo na 30 lékařů, zdravotních sester a také učitelů nebo studentů zdravotnické školy. Všichni se přihlásili dobrovolně. V noci se střídají po 12 hodinách, denní směna trvá šest hodin. „Předpokládáme, že přes den bude mnohem větší zájem veřejnosti,“ vysvětluje Miroslav Procházka, proč se přes den party zdravotníků mění v kratších intervalech.

Michaela Slámová učí na trutnovské obchodní akademii ekonomiku, jako dobrovolnice pracovala už v testovacím týmu. Pomáhá u příjmu, v sobotu bude u administrace. „Mám to štěstí, že jsem covidem neonemocněla a svůj čas proto můžu poskytnout někomu jinému. Chtěla jsem pomoci dobré věci,“ sdělila. „Když vidíte, kolik lidí potřebuje vakcínu, tak tu musíme být. Chci, aby Trutnov pandemii dobře zvládl,“ poznamenala Nora Mihalíková, která pracuje v místní nemocnici jako administrativní pracovnice. Tady je jejím úkolem vydávání certifikátů.

Očkovací maraton uspořádalo město ve spolupráci s oblastní nemocnicí a zdravotní pojišťovnou. Důvodem byl vysoký zájem o očkování v trutnovské nemocnici. „V průběhu minulého týdne byl obrovský přetlak zájemců, který jsme nebyli schopni vyřešit na standardních očkovacích místech v nemocnici. Hledali jsme proto způsob, jak co nejrychleji vyhovět tak velkému množství zájemců,“ sdělil Miroslav Procházka.

„Jsme rádi, že můžeme přispět k urychlení celého procesu. Každý člověk, který neskončí s covidem na lůžku v trutnovské nemocnici, pomůže,“ doplnil trutnovský místostarosta Tomáš Eichler (Piráti). Zda se bude očkovací maraton ještě opakovat, není jasné. Hned v pondělí se Uffo vrátí k původní náplni, večer uvede Bergmannovu klasiku Scény z manželského života.

Pandemie začíná brzdit

Koronavirová pandemie v Královéhradeckém kraji zpomaluje. Za posledních sedm dní přibylo necelých pět tisíc nových případů, o 500 méně než týden předtím. Pozitivita se snižuje u testovaných školáků i v sociálních zařízeních. Klesl rovněž počet hospitalizovaných pacientů v krajských nemocnicích, v pátek jich bylo 255.

V očkování patří Královéhradecký kraj mezi nejlepší u nás. Zájem je hlavně o posilující dávku, za poslední měsíc zdravotníci aplikovali 91 tisíc dávek. „Z celkové populace kraje starší 16 let bylo alespoň jednou očkováno 72,9 procenta. Nejproočkovanější kategorií v regionu jsou lidé nad 65 let, kde se průměrná proočkovanost pohybuje okolo 88 procent,“ sdělil v pátek hejtman Martin Červíček (ODS). Kromě nemocnic je do očkování proti covidu zapojeno 158 praktických lékařů. Do akce se opět zapojí mobilní očkovací tým, v pondělí a úterý a také příští víkend vyrazí do rychnovského společenského centra.