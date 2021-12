Posilující dávku má přes 1,3 milionu lidí, nových zájemců o očkování ubylo

Celkově se podle denních hlášení ministerstva zdravotnictví o postupující proočkovanosti nechalo očkovat nebo se k vakcinaci registrovalo 63,5 procenta populace. Za poslední měsíc se jejich počet zvýšil, 6. listopadu to bylo 59,9 procenta. Dokončené očkování tak má asi 70,8 procenta dospělých.

Zájem o očkování ovlivňují zejména kroky vlády. Od 1. listopadu už nemají neočkovaní lidé hrazené preventivní testy na koronavirus z veřejného zdravotního pojištění. Například pro návštěvu restaurace, sportovního utkání nebo koncertu si je musejí platit sami. Před koncem října se tak zvedl zájem o nové očkování na dvojnásobek, z průměrně zhruba 6 100 podaných dávek v pracovní den ve třetím říjnovém týdnu na téměř 13 tisíc.

V první polovině listopadu vyšší zájem dál pokračoval, nerostl ale tak rychle. Znovu se navýšil ve druhé polovině měsíce, protože od pondělí 22. listopadu lidé bez potvrzení o prodělání covidu-19 nebo absolvovaném očkování nesmí například do restaurací, kin, divadel, na sportoviště nebo využívat ubytování.

V prvním prosincovém týdnu byl zájem o očkování už skoro stejně nízký jako před polovinou října, než se zvedla současná vlna epidemie. Vliv může mít také rozhodnutí končící vlády ANO a ČSSD o povinném očkování lidí nad 60 let, se kterým ale nastupující vláda koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a PirSTAN nesouhlasí. Pro vybrané profese zřejmě povinnost zavedená od března bude.

Čím dál větší je zájem o posilující dávku očkování. Zatímco v prvním listopadovém týdnu si pro ní přišlo průměrně skoro 28 tisíc lidí za den, v minulém týdnu to už bylo přes 60 tisíc a v prvních třech pracovních dnech tohoto týdne dokonce přes 73 500.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Odborníci upozorňují na to, že po uplynutí několika měsíců od druhé dávky ochrana vytvořená očkováním klesá. Přeočkováním se ale zvýší na původní míru už zhruba po týdnu. V současné době tak mají lidé nad 60 let nárok na přeočkování po pěti měsících od dokončeného očkování a ostatní po šesti měsících. Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek avizoval, že od 13. prosince bude na pět měsíců lhůta zkrácena pro lidi nad 55 let a od 20. prosince od 50 let.

Dosud zdravotníci aplikovali 1,36 milionu posilujících dávek. Nárok na ně ale má k dnešnímu dni 1,92 milionu lidí nad 60 let, z nichž ji dostal milion z nich. Mladších už se mohlo nechat očkovat asi 570 tisíc, udělalo to 300 tisíc z nich.

Důvodem, proč vláda spouští očkování třetí dávkou znovu postupně, je vytíženost očkovacích center. Podle nejnovějšího Babišova vyjádření jsou v Praze nevytížená, v jiných regionech je naopak potřeba očkovací kapacity zvýšit. Společnost PAQ Research ve čtvrteční tiskové zprávě informovala, že podle jejich výzkumu chce z plně očkovaných lidí, kterých je 6,4 milionu, posilující dávku dostat 82 procent.