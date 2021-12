Politici si nechtěli přiznat tu chybu, že tečka nebude, řekl šéf JIP Duška

Před blížícími se vánočními svátky Duška vyzval lidi, aby se nechali očkovat posilovacími dávkami a ideálně se nechali také otestovat. „Než pojedete za svou babičkou, která ještě nedostala třetí dávku, nechte se, prosím, otestovat,“ poprosil veřejnost. I přes zpomalující se epidemii v zemi, mají totiž nemocnice stále plné ruce práce.

„Neklesá nám relativní pozitivita testů a už vůbec nám neklesají hospitalizace a hospitalizace v těžkém stavu, ty ještě mírně stoupají,“ doplnil Duška.

Schvalovací proces vakcíny

Duška se vyjádřil k povinnému očkování, o kterém se v poslední době často diskutuje. Zmínil v souvislosti s tímto tématem několik bodů, proč by se měl nechat naočkovat zbytek populace. „Jsem pro to, aby se očkování proti covidu-19 zařadilo mezi povinné dávky. I ti odpůrci říkali, že když to ten stát nedá povinně, tak asi ta vakcína nebude úplně spolehlivá a nechtějí za to převzít odpovědnost. Mohlo by to přimět tedy určité procento populace k tomu, aby se nechalo očkovalo,“ řekl Duška.

Následně se proto vyjádřil i ke schvalovacímu procesu Evropské lékové agentury (EMA) u vakcín proti koronaviru. Někteří odpůrci očkování totiž často argumentují tím, že se vakcína schválila příliš rychle a tvrdí, že dané preparáty nejsou dostatečně otestované ani bezpečné. Přednosta ARO a JIP vinohradské nemocnice ve vysílání však tyto názory vyvrátil.

„Když registrujete normální lék v neemergentním režimu, jsou tam fáze postupného zkoušení. Mezi nimi jsou dlouhé přestávky, kdy vědci shánějí peníze. Pak přinesou ke schválení tlustý balík dokumentů,“ začal přednosta. Poté na půdě EMA probíhá pečlivé přezkoumání veškerých dostupných materiálů, na jehož konci je v případě nezávadnosti a dostatku dat povolení k použití.

Vakcína proti covidu si však žádala odlišný přístup. „U vakcín proti nemoci COVID-19 byla ale situace dramaticky odlišná v tom, že za těchto pandemických situací je připraven plán na tzv. rolling review (pozn. red. postupné přezkoumávání preparátu). Vlády hned několika zemí do výzkumu vakcín nalily velké množství peněz a to proces enormně zrychlilo,“ vysvětlil Duška.

„Všichni výzkumníci a firmy navíc otevřeli karty a pustili evropskou agenturu do všech fází vývoje, aby to dozorovala a spolupracovala (na vyhodnocování). Rolling review znamená, že preparát povolují postupně, jak data přicházejí. V žádném případě tím ale není jakkoliv kompromitován dozor nad účinností, bezpečností nebo výrobními procesy,“ pokračoval Duška v pořadu 360°.

„Ve chvíli, kdy vakcínu autorizovali, věděli, že je účinná na nějakou dobu a že je bezpečná. Co se stane za rok, to nemohl nikdo tušit. Vakcíny dostaly čtyři miliardy lidí – nebo i více. Data se nakumulovala tak, že lze téměř s jistotou říci, že jsou bezpečné,“ doplnil přednosta ARO a JIP.

Vakcína je nejlepší, byť nedokonalá zbraň

Duška zmínil, že právě v důsledku nových variant koronaviru, se nevyžádala definitivní autorizace vakcíny. Samotný proces postupného přezkoumávání je tedy stále otevřený, aby mohly vznikat i vylepšené verze vakcín, které by si poradily i s právě dalšími variantami koronaviru. „Dříve nebo později budeme mít polyvalentní vakcínu, která bude pokrývat v dané sezóně přítomné varianty,“ odhadl Duška směřování výzkumu.

Uznal ale, že komunikace okolo vakcín nebyla v případě českých politiků úplně nejšťastnější. „Lidé, kteří tomu rozuměli, mohli předvídat, že bude třídávkové schéma. Byl to nešťastně zvolený marketing,“ řekl Duška. Doplnil, že si politici zřejmě nechtěli přiznat chybu, že to žádná tečka není. Je to nejlepší, byť nedokonalá zbraň, kterou proti této hnusné nemoci máme, konstatoval Duška ve vysílání CNN Prima NEWS.