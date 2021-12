Kandidát na ministra zdravotnictví Válek představí Zemanovi plán proti covidu

Prezident řekl Fialovi, že k jednomu z kandidátů má výhrady. Premiér, šéf ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala se tento týden se Zemanem sešel a následně se vyjádřil, že věří, že bude jeho vláda jmenována jako celek.

„Pokud by pan prezident trval na výhradách k jednomu mnou navrženému kandidátovi, tak bych pokládal za nutné, abych podal kompetenční žalobu, a to proto, aby se jednou provždy vyjasnilo, jaké jsou pravomoci prezidenta, jaké jsou pravomoci premiéra v této věci,“ prohlásil ve středu Fiala v České televize. Blesk ve čtvrtek napsal, že vláda má být jmenována 17. prosince - a to jak bez ministra zahraničí Jana Lipavského, k němuž má Zeman výhrady, tak bez Zdeňka Nekuly kvůli tomu, že má covid.

S Válkem bude prezident hovořit o jeho plánech a návrzích nové koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN na řešení epidemie covidu-19.

Válek dříve řekl, že plánuje zvýšit význam PCR testů. Do restaurací, provozoven služeb, bazénů, fitness, na kulturní a společenské akce nyní legálně mohou jen plně očkovaní či rozočkovaní lidé, lidé po prodělaném covidu a děti do 12 let. Nově by znovu všem umožnil vstup i negativní PCR test, který má platnost 72 hodin. Válek je proti povinnému očkování lidí nad 60 let od března příštího roku, jak to schválila vláda Andreje Babiše.