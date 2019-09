Poslanci schválí pravidla pro rychlejší změnu mobilního operátora

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi by mohl klesnout z dvaceti na pět procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. V případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících jejího trvání nehradili nic.

Doba pro převedení čísla při změně mobilního operátora by se měla zkrátit z deseti na dva pracovní dny. Zákazník by při přechodu ke konkurenci také nemusel kontaktovat svého dosavadního operátora.

S návrhem přišla vláda Andreje Babiše po kritice, kterou sklidila bývalá ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková za slova, že za drahá data mohou sami lidé, protože se snaží využívat připojení wi-fi. Záhy poté, co to řekla, také přišla o místo ve vládě.

„Chceme zvýšit konkurenci na trhu, aby služby mobilních operátorů konečně zlevnily,“ řekl Babiš, když poslanci začali v dubnu nová pravidla schvalovat. „Jediné, co může pomoci, je zvýšení konkurence vstupem nového operátora,“ řekl předseda klubu poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Vláda počítá s příchodem čtvrtého operátora, který vzejde z chystané aukce kmitočtů.

Poslanci projednají i systém jednotných jízdenek na železnici

Sněmovna má v pátek projednat také dvě novely zákona o drahách. Jedna zavádí systém jednotných jízdenek na železnici, druhá umožní provoz vlaků metra bez strojvůdců.

Jednotná jízdenka umožní cestujícím jet při jedné cestě na jednu jízdenku vlaky různých dopravců. Nyní si musí cestující kupovat v případě přestupů mezi vlaky různých dopravců více jízdenek.

Poslanci by také mohli dokončit schvalování novely lesního zákona, která má pomoci k účinnějšímu boji s kůrovcovou kalamitou. Opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost.