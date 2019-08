ČTÚ upozorňuje: operátoři nedodržují výpovědní dobu

„Novelizované ustanovení zákona o elektronických komunikacích [§ 63 odst. 1 písm. g)] omezuje maximální délku výpovědní doby, již jsou poskytovatelé služeb elektronických komunikací oprávněni ve svých smluvních podmínkách stanovit, a to na 30 dní,“ připomíná úřad v srpnové monitorovací zprávě.



Relevantní část novely zákona o elektronických komunikacích nabyla účinnost 2. září 2017. Podle přechodných ustanovení pak měli operátoři půl roku na to, aby vše uvedli do souladu s novými pravidly (více viz Operátorská anarchie končí. Výpovědní doba nesmí přesáhnout 30 dnů). Učinit tak museli tedy do 2. března 2018. ČTÚ nicméně upozorňuje, že omezení výpovědní lhůty na 30 dní se vztahuje i na smlouvy uzavřené před tímto datem. Na základě podnětů od dotčených zákazníků ovšem zjistil, že ne všichni operátoři vzali závazná pravidla v potaz.

„Konkrétně ČTÚ zjistil, že někteří poskytovatelé vůči svým zákazníkům stále uplatňují takovou výpovědní dobu, jež značně překračuje zákonem vymezenou maximální délku. ČTÚ tuto situaci dále prošetřuje a upozorňuje spotřebitele, aby byli v této otázce obezřetní a pečlivě si kontrolovali smluvní dokumenty, jež jsou jim předkládány,“ upozornil úřad.



Odhalí-li spotřebitel ve smlouvě nesrovnalost ohledně délky výpovědní lhůty, pak ČTÚ v takovém případě doporučuje, aby se u poskytovatele prostřednictvím reklamace domáhal dodržování jeho zákonné povinnosti.

„Tu je nezbytné uplatnit nejpozději do dvou měsíců od okamžiku, kdy byla vůči spotřebiteli výpovědní doba uplatněna. Nevyhoví-li poskytovatel uplatněné reklamaci nebo nebude-li reklamace vyřízena včas, může spotřebitel do jednoho měsíce od doručení vyřízení reklamace či od okamžiku, kdy měla být dle zákonem stanovené lhůty reklamace vyřízena, podat námitku k ČTÚ,“ doplňuje úřad a dotčené zákazníky žádá, aby jej o takových nesrovnalostech informovali.



Do září 2017 nebyli operátoři, co se délky výpovědní doby týče, zákonem nijak omezováni. Záleželo pouze na nich, jak dlouhé období do smlouvy se zákazníkem zakotví. Již téměř dva roky ovšem nesmí přesáhnout 30 dní. ČTÚ v monitorovací zprávě mimo jiné připomíná i to, že v případě, kdy účastník požádá současně o přenesení čísla k jinému operátorovi, se výpovědní doba zkracuje nejvýše na 10 dnů (více viz Chcete změnit operátora? Vyčkejte, od února to bude snazší a rychlejší).