Tyrkysová barva zaplaví Petřín a Tančící dům. Vstoupí do boje za práva dětí

Vedle prodejny UNICEF v Rytířské ulici mohou lidé od tří do šesti odpoledne zanechat vzkaz, co je podle nich pro děti ve světě potřeba ještě udělat, upozornila Lucie Štěpánková z českého zastoupení UNICEF.

Do modra budou ve středu nasvíceny slavné architektonické či přírodní pamětihodnosti i v dalších zemích. Týká se to například budovy Opery v Sydney, Empire State Building v New Yorku, skalního města Petra v Jordánsku nebo Niagarských vodopádů v Kanadě.

Vývoj za uplynulých 30 let v oblasti dětských práv hodnotí UNICEF pozitivně. „Podařilo se dramaticky snížit dětskou úmrtnost, čím dál více dětí dnes žije lépe a zdravěji. Děti v nejchudších zemích však tuto šanci stále nemají,“ uvedla výkonná ředitelka českého UNICEF Pavla Gomba.

Kromě přetrvávajících výzev v oblasti zdraví, výživy a vzdělávání čelí podle ní v současnosti děti novým hrozbám, jako je změna klimatu, zneužívání technologií či kyberšikana.

UNICEF pomáhá dětem od narození do dospělosti ve více než 190 zemích světa, zajišťuje jim zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání i ochranu před násilím a zneužíváním. Činnost organizace je financována výhradně z dobrovolných příspěvků.