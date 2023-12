Kupka hrozí řetězcům úřady a pokutami, zvýší-li ceny potravin i přes nižší DPH

„Doufám, že ceny se zvedat nebudou. Je třeba vzkázat řetězcům, aby vnímaly situaci, ve které se Česká republika nachází. Pokud do snížené míry inflace, kterou očekává Česká národní banka, zasáhnou řetězce zvýšením cen, aniž by k tomu měly důvod, mohou ohrozit samy sebe,“ varoval ministr dopravy Kupka a dodal, že obchodníkům hrozí vysoké pokuty.

„Pokud řetězce zvednou ceny, můžou za to být pokutovány,“ řekl jednoznačně místopředseda ODS a oznámil, že ministr zemědělství Marek Výborný v úterý chystá schůzku s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, kde se chtějí domluvit na dalších krocích.

Proti zvyšování cen podle něj zasáhne kromě antimonopolního úřadu také Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce či Energetický regulační úřad. Opozice však v možnosti těchto úřadů nevěří a domnívá se, že ceny i přes hrozbu pokuty porostou.

„Závidím ministru Kupkovi jeho optimismus a víru v to, že se ceny nezvednou. Slyším poprvé, že ministr zemědělství Výborný bude jednat s antimonopolním úřadem. V jednom z posledních rozhovorů Výborný řekl, že nemá křišťálovou kouli a že neví, jestli se ceny zvýší nebo sníží,“ oponoval stínový ministr dopravy a poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník.

Domnívá se, že snížení daně z přidané hodnoty u potravin z 15 na 12 procent neovlivní ceny potravin a řetězce budou i nadále upravovat ceny podle sebe. Souhlasí s tím podle něj také ministr financí Zbyněk Stanjura, který v interpelaci přiznal, že snížení DPH ceny příznivě neovlivní.

„Jeden z poradců pana premiéra, pan Křeček tuším, v letošním roce říkal, ať jezdíme do Polska. Takže jezděte do Polska, jezděte do Německa, německá IKEA je levnější s německými platy. To je výsledek hospodaření této vlády. Prostě zklamáváte a selháváte,“ míní Kolovratník.

Špatná komunikace vlády

Kritiku vládní ministr odmítá. „Já mám pořád takový nepříjemný pocit, že i v době adventu chce opozice vytvořit představu, že žijeme ve spálené zemi, že tady nic nejde, ale tak to není. Máme samozřejmě spoustu problémů, to je přirozené. V té kritické situaci jim čelí většina států,“ uvedl Kupka v Partii.

Kolovratník však vidí několik situací, kde by vláda mohla pracovat efektivněji. „Vládě se nepovedlo zhola nic. Postup je jasný, lépe vybírejte daně a zajistěte si příjmy. V současné době se vám rozevírají nůžky, roste šedá ekonomika. Dělejte kroky předvídatelně, naplánujte všechny kroky v říjnu. Ne, aby premiér volal v adventu o pochopení,“ opáčil Kolovratník k problematice.

„Máte hezké nápady, ale potom to nepřijde a na poslední chvíli všechno hasíte,“ dodal.

Jednání s obchody

Ministr zemědělství Marek Výborný po pondělním jednání s obchodníky prohlásil, že snížení DPH o tři procentní body u potravin z 15 na 12 procent nesníží ceny v obchodech.

Například podle Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) povede ke zdražení potravin růst cen dodavatelů, kteří plánují zvyšovat ceny o pět až deset procent. Firmy také budou platit vyšší daně z příjmu, uvedl prezident SOCR Tomáš Prouza. Jde o změny, které přináší vládní konsolidační balíček.

Ministr zemědělství Marek Výborný označil hru za neférovou a opět upozornil na možné kartelové dohody některých prodejců. Také podle premiéra Petra Fialy řetězce porušily veřejný slib.

„Nemíním se smířit s tím, že nám někdo dá veřejný slib a pak ho poruší. Výmluva na energie nesedí. Jaký bude vývoj cen, tou dobou věděli,“ řekl rozčíleně předseda vlády na CNN Prima NEWS. Fiala chce nadále vyvíjet tlak na klíčové sektory, aby přehodnotily svou cenotvorbu.