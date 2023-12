Češi se cítí okrádáni, dřeni až na kost, u cen potravin selhal úřad, míní Pikora

Člen Národní ekonomické rady vlády Petr Janský ale míní, že za vším může být vyšší hra a že dokud se nezdraží, nebral by vyhrožování vážně.

Potravináři a zástupci obchodních řetězců očekávají, že od ledna dojde k růstu cen o 10 až 15 procent. Podle ekonoma Vladimíra Pikory se vzhledem k okolnostem nějaký růst cen potravin dal očekávat, ale ne tak velký.

„Zdražují energie kolem nás i ve světě a vidíme, že celá řada položek v Německu a v Polsku je výrazně levnějších než u nás. Češi se pochopitelně cítí okrádáni, dřeni až na kost. S nějakým nárůstem jsme mohli počítat, ale asi ne s tak velkým,“ řekl Pikora.

Podle člena Národní ekonomické rady vlády Petra Janského by za vším mohla být i vyšší hra. „Říkají, že zdraží o 10 až 15 procent, ale ještě to neudělali. Proč nezdražili od prosince, proč až od ledna? Dokud se to nestane, nebral bych to vážně,“ uvedl Janský.

Jeden z problémů je podle Pikory také v tom, že si Češi na vysoké ceny zvykli. „Kdyby všichni vyjeli do zahraničí a viděli, že v Německu, kde mají trojnásobné platy, může být to samé zboží levnější, tak by najednou vznikl větší společenský tlak,“ podotkl Pikora. Dodal, že by mohly vzniknout i nějaké neziskové organizace, které by na výrazné rozdíly v cenách upozorňovaly.

Zároveň uvedl, že podle něj máme v obchodech pouze vysoké marže. „Bojím se, že tady selhal antimonopolní úřad. Měl by to začít šetřit, abychom nezjišťovali, že u nás máme široko daleko nejdražší internet a potraviny.

Pokud tyto úřady nezasahují, tak je otázkou, jestli je vůbec potřebujeme, protože já tady nevidím jejich reálný dopad,“ řekl Pikora. Na podezřele shodnou úroveň cen, která by mohla zavánět nepoctivou hrou prodejců, v minulosti reagoval například ÚOHS tím, že nejde o kartelové dohody.

Podle Pikory je problém také v tom, že se politici tváří, že jsou schopni něco ovlivnit. „Slyším, že by se měly stanovit nějaké stropy nebo by se mělo uzákonit zastavení růstu cen a podobně. To všechno by mohlo fungovat krátkodobě, ale dlouhodobě to nebude mít žádný efekt.

Pokud by se politici snažili ceny ovlivňovat, tak výsledkem bude akorát to, že tady bude snaha o obcházení trhu a nakonec to neskončí ničím dobrým,“ řekl ekonom. Dodal, že zkušenosti z minula ukazují, že jakmile se politici snaží stanovit konkrétní cenu, není to dobré.

V pondělním vydání pořadu 360° k problematice promluvil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), který označil hru za neférovou a opět upozornil na možné kartelové dohody některých prodejců. Již dříve se proti podobným nařčením ze strany ministra důrazně ohradil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.