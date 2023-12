Po snížení DPH potraviny zdraží, zjistil od obchodníků ministr Výborný

Podle Výborného je tento stav špatný. Navíc vzroste DPH na nápoje, které tak také zdraží.

Výborný dříve navrhoval zavedení aplikace, která by ceny monitorovala, obchodní řetězce ji ale podle něj zavrhly. O tom, že potraviny nezlevní, hovořila už dříve také šéfka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová, podle které rostou prakticky všechny náklady a na zlevňování tak není prostor.

Prostor pro svázání cenotvorby legislativou Výborný nevidí, chce i nadále tlačit na řetězce spíš neformálně. Podle něj není důvod pro zdražování, jak ho například ohlásila generální ředitel Madety Milan Teplý. Ten před týdnem ohlásil, že největší česká mlékárna od ledna zdraží výrobky nejméně o tři až pět procent kvůli rostoucím nákladům na energie a pohonné hmoty.

Více aktivní by podle něj měl být také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Problém s cenami je podle Výborného hlavně na linii mezi obchodníky a potravináři. Jako příklad uvedl právě Teplého, argumentoval, že naopak ceny mléka klesají a ceny by tak naopak měly klesat. „Vyjádřil jsem své překvapení,“ dodal k informaci, že by se ceny měly od Nového roku zvedat.

Podle něj není možné, aby nákupy v ČR stály o 70 procent více než v Polsku i přes rozdílnou DPH.