Šéf mlékárny: Přirážky řetězců rostou, na našem jadelu mají 170 procent

Toto vyjádření je na české poměry velmi otevřené, většinou se jednotliví dodavatelé nechtějí o konkrétních cenách bavit, mimo jiné z obavy z vylistování z řetězců.

Mlékárna Polná je malá rodinná mlékárna na Vysočině s kapacitou 180 tun výrobků měsíčně. Zhruba 160 menších odběratelů společnosti kupuje 50 procent výroby, 40 procent pak řetězce a 10 procent míří na export.

Podle Jonkeho firma řetězce potřebuje a spolupráce s nimi je v mnoha ohledech výhodná. Mimo jiné včas platí a garantují stálý odbyt, prodej skrze ně funguje i při ochlazení tzv. nezávislého trhu, tedy menších prodejen. Mlékárna však ve vztahu k nim tahá za kratší stranu provazu, doplnil. „Nejsem Madeta, nejsem Coca-Cola. Když nemají náš balkánský sýr na krámě, tak se nestane vůbec nic,“ vysvětlil.

Problém je podle něj, že řetězce svou tržní pozici vůči malým dodavatelům zneužívají. Řetězce podle něj například nepovolí zvýšení cen ze dne na den a chtějí udržet několikaměsíční nahlašovací povinnost ze strany dodavatele. „Naopak při posunu cen směrem dolů tlačí na snížení cen hned druhý den,“ popisuje Jonke.

Řetězce pak podle něj stále vyžadují platby navíc za propagaci výrobků. Poté, co v roce 2019 dostaly řetězce Billa a Penny Market pokutu 164 milionů korun, podle Jonkeho obchody od tohoto typu poplatků upustily. „Ale výsledek je, že když řetězcům jeden poplatek zakázali, tak zvedne jiný a rozdíl pro nás nebude žádný,“ pokračoval. Žádný konkrétní řetězec ale nejmenoval.

Rok za rokem se přirážka zvedá o procenta

Zmíněná 170procentní přirážka podle Jonkeho nevzniká ze dne na den – a popsal typický příklad. Začíná se typicky na běžných 40 procentech, kdy kilogram sýru o dodavatelské ceně 100 korun stojí 140 Kč. Poté ale ceny klesnou a řetězec vysvětlí dodavateli, že by měl dodávat za 80 korun na kilogram. Sám ale sníží svou cenu pouze 10 Kč a tak je jeho přirážka již 61 procent.

Následně se zvednou ceny mléka i dalších vstupů a dodavatel tak musí – vlastně podle něj se svolením obchodníka může – dodávat za 120 Kč/kg. Řetězec si pak, s odvoláním na dražší vstupy, zvedne cenu na 193 Kč/kg, což odpovídá jeho dosavadní přirážce. Po poklesu cen ale znovu bude odebírat za 100 korun na kilogram, prodávat ale bude obchod již za 180 korun, tedy s 80procentní přirážkou. „Vždycky si vezmou pár procent navíc. A trvá to již dvacet let,“ popsal Jonke proces, jímž obchodníci ceny postupně šroubují nahoru.

Obchodní řetězce přitom dlouhodobě uvádí, že mají zisk kolem dvou až čtyř procent obratu. „Ale obchody nesnížily intenzitu, se kterou rekonstruují pobočky a staví. A když to narvete do nákladů, tak máte samozřejmě zisk jenom dvě procenta. Ale obchodníci nenesou ten díl odpovědnosti, co máme my všichni ostatní,“ vysvětluje Jonke.

Loňský rok byl podle Jonkeho pro zpracovatele extrémně náročný kvůli zvyšování cen energií a inflaci, uzavřel obchodní ředitel s tím, že Mlékárny Polná podle doposud nepublikovaných výsledků ve Sbírce listin za loňský rok prodělaly deset milionů korun.