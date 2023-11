Billa skončila se zvláštním regálem pro lokální potraviny. Fungoval osm let

„Podpora výrobků od lokálních dodavatelů zůstává jednou z priorit společnosti Billa. Regionální potraviny naleznou naši zákazníci i nadále na prodejní ploše našich prodejen. Ve speciálním regálu je v současné době již neprodáváme z důvodu změny uspořádání prodejen BILLA a zařazení těchto produktů do klasického sortimentu,“ sdělila na dotaz iDNES.cz mluvčí řetězce Dana Bratánková.

Regál, který nyní padl za oběť reorganizaci, přečkal přitom i koronavirové období. V roce 2021 řetězec informoval, že nárůst obratu prodaného zboží byl meziročně vyšší o 22 procent, v regálu se prodávalo 1 600 výrobků od 203 dodavatelů ze všech českých krajů.

Regionální zboží nyní řetězec nabízí ve speciální kategorii ve svém e-shopu, nicméně podle Miloslava Koutníka, jednatele firmy Jihočeské Jerky, tedy jednoho z dodavatelů, reálně odbyt klesl na minimum. Bratánková sice upozorňuje, že část potravin zůstává i v e-shopu, podle Koutníka jsou tržby z něj nyní marginální a řetězec reálně přestal prakticky odebírat zboží.

„Dělali jsme s nimi za 4,5 milionu korun ročně a dnes neděláme prakticky nic,“ upozorňuje Koutník. Podle něj jsou šance na obnovení regálu velmi malé, i když filozofii Billy nezná. Informaci o zrušení regálu nedostal oficiálně od řetězce, ale tím, že se objem odebraného zboží snížil.

Zajímavé je, že Koutníkovy výrobky získávají státní ocenění Regionální potravina. Podle něj by se tak měl projekt zásadně změnit. „Nás nezajímá, jaké dostaneme ocenění, ale kde to budeme prodávat,“ řekl. Podle něj by se mělo vyřešit, jestli chce projekt hodnotit prémiové zboží, pro které si ale zákazník v rámci daného kraje bude muset zajet desítky kilometrů daleko, nebo jestli má jít o podporu zboží, ke kterému se spotřebitelé můžou dostat jednodušeji skrze právě obchodní řetězce.

Zrušení sekce je podle komor ztráta

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala je zrušení regionálního koutku ztrátou. „Tato nabídka přibližovala zákazníkům výrobky především malých a menších výrobců a sloužila tak jako vhodná a ucelená propagace jejich produkce, často se značkou kvality či regionality. Samotní výrobci pak ztratili výhodu oslovovat svou nabídkou širokou veřejnost, protože na zajištění většího objemu prodeje zpravidla nemají kapacitu,“ sdělil iDNES.cz prezident komory.

Podle něj tím nakonec ztratí všechny tří strany, tedy výrobce, obchodník i spotřebitel. „V obecné rovině je to pak určitě v rozporu s tím, jak řetězce komunikují svůj důraz na prodej českých potravin a význam spolupráce s českými lokálními dodavateli,“ dodal.

Podle mluvčí Potravinářské komory ČR Heleny Kavanové zůstává otázkou, jak bude prodej regionálních produktů přes e-shop spotřebitelům zvyklým na regionální koutky vyhovovat. „Speciální koutky zaměřené na regionální potraviny byly poměrně unikátní a nakupující spolehlivě poznal, že si kupuje výrobek z vlastního regionu. Nová strategie uspořádání prodejen je z tohoto pohledu spíše ke škodě věci,“ uzavřela.