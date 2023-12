Fiala se rozepsal o „blbé náladě“. Zase tolik důvodů pro naštvanost není, míní

„Je to už 26 let od chvíle, kdy ve svém známém projevu prezident Václav Havel označil atmosféru ve společnosti jako blbou náladu,“ napsal na sociální síti X Fiala.

„Leckde čtu, že zase máme ‚blbou náladu‘. Myslím ale, že je přesnější si přiznat, že s mírnými přestávkami tady tento pocit přetrvává už pěkně dlouho,“ dodal.

Je to už 26 let od chvíle, kdy ve svém známém projevu prezident Václav Havel označil atmosféru ve společnosti jako „blbou náladu”.



Leckde čtu, že zase máme „blbou náladu”. Myslím ale, že je přesnější si přiznat, že s mírnými přestávkami tady tento pocit přetrvává už pěkně… — Petr Fiala (@P_Fiala) December 10, 2023

Podle něj ve srovnání s jinými zeměmi, nemáme tolik důvodů pro skepsi a naštvanost. „Žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa. Prakticky neznáme nezaměstnanost. Patříme k nejrozvinutějším státům na naší planetě, ekonomicky a vlastně z jakéhokoliv hlediska. Kvalita našich veřejných služeb je vysoká, a to i ve srovnání s bohatšími zeměmi. Máme fungující demokracii,“ vyjmenoval šéf ODS.

Podle premiéra je stále co zlepšovat, ale „blbou náladou“ to nespravíme. „Naštvanost a skepse nás jen oslabují. Přitom je důležité, jak o sobě a světě kolem nás uvažujeme. Jak přemýšlíme o svých možnostech, o své budoucnosti. Nakolik si věříme, že dokážeme věci úspěšně ovlivňovat,“ vysvětlil.

Podle Fialy můžeme každý s „blbou náladou“ bojovat, vzniká například nenávistnými komentáři na sociálních sítích. „Jejím zdrojem je pesimismus a nedůvěra. Blbá nálada je nakažlivá a otravuje svět kolem nás,“ míní premiér.

„Jenže skepsí, naštváním a škarohlídstvím se ještě nikdy žádný problém nevyřešil. Je jenom na nás, jestli chceme mít ‚blbou náladu‘ další desetiletí, nebo jestli chceme naši zemi měnit k lepšímu,“ vzkázal politik na sítích.

„Když už vzpomínám na Václava Havla, tak raději než ‚blbou náladu‘ připomenu jiná jeho slova: ‚Naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře, nýbrž jistota, že něco má smysl.‘ A to je myslím docela dobrý návod, jak se zbavit skepse a hledět do budoucna s nadějí. To určitě smysl má,“ uzavřel premiér.

O „blbé náladě“ mluvil letos v červnu také současný prezident Petr Pavel, když hodnotil svých prvních sto dní na Hradě. Hovořil o spojování ostrůvků pozitivní deviace, kterých podle něj po celé zemi rozhodně není málo a dodáváním odvahy a povzbuzení všem, kteří váhají, nebo pochybují.

„V tom vidím smysl a zároveň cestu z toho, co Václav Havel nazýval blbou náladou a co se u nás bohužel znovu opět zabydlelo,“ prohlásil prezident Pavel.

Slova o blbé náladě Havel pronesl v roce 1997 v jednom ze svých hovorů z Lán. „Nebyl to můj výrok, ale jednoho bankéře. Ani nevím, proč se tak ujal, zřejmě tenkrát opravdu byla blbá nálada,“ řekl Havel v roce 2007 ČRo1-Radiožurnál.